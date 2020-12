Za granicą zaszczepiło się już wielu ludzi władzy. Wydawać by się mogło, że to dobry, potencjalnie profrekwencyjny ruch. Tyle że udział polityków w akcji zachęcania do szczepień i świecenie własnym przykładem mogą się okazać ryzykowne. Przy naszym politycznym podziale i tendencji do posądzania adwersarzy o wszystko, co najgorsze, cokolwiek wykona polityk, będzie krytykowane. Do tego dochodzi potoczna, niezbyt pochlebna opinia o całej klasie politycznej. No bo jak jej przedstawiciele zaszczepią się szybko, to będą krytykowani, że wepchnęli się w kolejkę przed bardziej potrzebujących. A jeśli będą zwlekać, staną się celem ataku, że boją się skutków ubocznych i czekają, żeby zobaczyć, jakie będą skutki szczepień innych. Może być trochę jak z tym żartem, który krążył za czasów pierwszych rządów PiS: premier Kaczyński przechadzał się w ciągu dnia wzdłuż Wisły i zobaczył tonącą kobietę. Rzucił się jej na pomoc wraz ze swoimi ochroniarzami. Akcja się udała, kobietę wyłowiono całą i zdrową. Następnego dnia w jednej z gazet pojawił się artykuł, w którym analizowano, co premier robił nad Wisłą w godzinach pracy.