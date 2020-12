Pierwsza dostawa szczepionek dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 grupy "zero", czyli personelu medycznego. Pierwszą zaszczepioną w Polsce osobą była naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska.

Pytany przez PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski o to, kiedy możemy się spodziewać kolejnej dostawy szczepionek, przekazał, że "kolejna partia szczepionek przeciw COVID-19 przyjedzie do Polski do końca roku". Jak dodał, "na razie nie wiemy dokładnie kiedy", ale przed 1 stycznia 2021 roku 300 tys. szczepionek trafi do Polski.

Dopytany o pierwszą transzę szczepionek oraz o to, czy proces dostawy do szpitali przebiegł bez zakłóceń, potwierdził, że wszystko udało się zgodnie z planem. "Do południa wszystko było dostarczone" – potwierdził. Jak mówił, "mamy raporty, że wszystko odbyło się bez najmniejszego kłopotu".

O tym, że kolejne 300 tys. dawek szczepionki trafi do Polski przed końcem roku mówił także w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zachęcał również do udziału w Narodowym Programie Szczepień, ponieważ - jak mówił - jest to instrument powrotu do normalności.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.