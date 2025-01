Renta wdowia to połączenie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz prawa do własnego świadczenia (emerytury lub renty). Tymczasem już samo otrzymywanie renty rodzinnej wyklucza ulgę dla seniorów.

Od 1 lipca 2025 r. osoba owdowiała będzie mogła łączyć w odpowiednich proporcjach rentę rodzinną po zmarłym mężu lub żonie z własną emeryturą bądź rentą. Jedno świadczenie otrzyma w pełnej wysokości, a drugie w części – najpierw w 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w 25 proc. Nowelizacja wprowadzająca rentę wdowią (Dz.U. z 2024 r. poz. 1243) nie zawiera jednak żadnych zmian w ustawie podatkowej. Czy pobieranie renty wdowiej ma wpływ na prawo do wspólnego rozliczenia ze zmarłym w minionym roku małżonkiem?

Ustawodawca nie wprowadził żadnych zmian w ustawach podatkowych. W związku z tym, moim zdaniem, jeżeli małżonek w minionym roku zmarł, to podatnik ma prawo do wspólnego rozliczenia się z nim z podatku za ten poprzedni rok. Oczywiście muszą zostać spełnione pozostałe warunki wynikające z art. 6 i 6a ustawy o PIT uprawniające do wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem, np. musiała istnieć wspólność majątkowa między małżonkami, ale to również warunek otrzymywania renty wdowiej.

Czy pobieranie renty wdowiej ma wpływ na prawo do ulgi dla seniora?

Renta wdowia to połączenie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz prawa do własnego świadczenia (emerytury lub renty). Tymczasem już samo otrzymywanie renty rodzinnej wyklucza ulgę dla seniorów. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, zgodnie z którym jednym z warunków korzystania z podatkowej preferencji jest nieotrzymywanie przez podatnika emerytury ani renty mimo nabycia uprawnień do któregoś z tych świadczeń.

Co powinien zatem zrobić senior: wybrać rentę wdowią czy ulgę w PIT dla seniorów?

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Ulga w PIT jest dla osób, które czują się na siłach, by pracować, i mają taką możliwość. Podatnik ma do niej prawo, jeżeli osiągnie wiek emerytalny, ale nie zdecyduje się pobierać emerytury. Wówczas przychody takiego aktywnego zawodowo seniora są zwolnione z PIT zasadniczo do kwoty 85 528 zł rocznie. Do tego dochodzi jeszcze 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku przy rozliczaniu się według skali podatkowej.

Dodatkową korzyścią jest to, że kontynuując opłacanie składek ubezpieczeniowych, aktywny senior zwiększa wysokość swojej emerytury w przyszłości. ©℗