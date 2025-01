Pomoc finansowa dla osób wychowujących dzieci w wieku 1–3 lata nie będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z systemu pomocy społecznej. To ważna zmiana w programie " Aktywny rodzic". Kogo będzie dotyczyć?

Taka zmiana w przepisach ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.) znalazła się w projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Została ona dodana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w formie autopoprawki, tuż przed przyjęciem go przez rząd. Wprowadza ona zmiany w art. 8 ust. 4 wspomnianej ustawy, który zawiera zamknięty katalog dochodów nieuwzględnianych przy sprawdzaniu, czy spełnione jest kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z systemu pomocy społecznej (1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie).

"Aktywny rodzic". Skąd wziął się problem?

Obecnie na tej liście wymienione jest m.in. świadczenie wychowawcze 800+, a jeszcze do końca września 2024 r. był tam również rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) oraz dofinansowanie obniżające opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jednak w związku z tym, że od 1 października ubiegłego roku zostały one zastąpione trzema świadczeniami z programu „Aktywny rodzic”: „Aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe), „Aktywnie w żłobku” oraz „Aktywnie w domu”, to RKO i dofinansowanie opłaty żłobkowej zostały usunięte z art. 8 ust. 4. Problem w tym, że jednocześnie nie został on uzupełniony o te nowe formy pomocy finansowej. W efekcie są one wliczane do dochodu rodziny, a to może skutkować przekroczeniem przez nią progu dochodowego i utratą (lub brakiem przyznania) zasiłków i innych świadczeń z pomocy społecznej.

Kogo będą dotyczyć zmiany w programie "Aktywny rodzic"?

Teraz ta sytuacja ma ulec zmianie, a nowelizację przepisów ustawy o pomocy społecznej w tym zakresie na łamach DGP zapowiadała Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Nastąpi to właśnie dzięki projektowi ustawy o rynku pracy, a dokładnie jego art. 392. To w nim dopisana została modyfikacja art. 8 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r., zakładająca rozszerzenie katalogu dochodów wyłączonych z kryterium dochodowego o świadczenia, o których mowa w ustawie z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” (Dz.U. poz. 858). Ta zmiana będzie też dotyczyć innych form wsparcia, które bazują na definicji dochodu z ustawy o pomocy społecznej. Co więcej, art. 455 projektu przewiduje, że w sprawach o świadczenia z systemu pomocy społecznej oraz tych innych form wsparcia, które zostały wszczęte i których nie zakończono przed wejściem w życie art. 392, stosowane będzie nowe brzmienie art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Ten zaś ma zacząć obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia w Dzienniku Ustaw, a więc wcześniej niż jej pozostałe przepisy. ©℗