W premierowym odcinku nowego cyklu Dziennika Gazety Prawnej pt. „Polska – Europa – Świat”, Marek Tejchman oraz Zbigniew Parafianowicz rozmawiają na temat działań wojennych na terenie Ukrainy w ostatnich tygodniach, w tym utraty Wuhłedaru na rzecz Rosji i poświęcenia życia żołnierzy w imię politycznych interesów.

Jakie są granice ukraińskiego odwrotu i ustępstw wobec Rosji?

Czy prezydent Ukrainy wykrwawił swoje oddziały w Wuhłedarze, w celu uzyskania lepszych warunków w negocjacjach na temat nowego planu zwycięstwa, przedstawionego w Waszyngtonie? - Interes polityczny często miesza się z obiektywnymi celami politycznymi w czasie wojny. Z pewnością takim interesem było też zawieszenie rosyjskiej flagi, w trakcie rozmów Wołodymyra Zełenskiego w USA, kiedy prezydent Ukrainy przekonywał Zachód do swojego planu. To ośmieszało całą narrację, marketing polityczny, jaki wykreował sobie Zełenski – odpowiada Zbigniew Parafianowicz. Zdaniem dziennikarza DGP, obraz działań zbrojnych na terenie Ukrainy pokazuje, że Rosjanie powoli, acz konsekwentnie dążą do wyznaczonego celu…

Jakie są plany wojsk rosyjskich, jaką wizję Ukrainy ma Putin i co jest największym problemem rządu w Kijowie? Zapraszamy do obejrzenia premierowego odcinka programu „Polska – Europa – Świat”.

Nowy cykl DGP

„Polska – Europa – Świat” to program, w którym Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej oraz Zbigniew Parafianowicz, z-ca kierownika działów Kraj Świat i Gospodarka, będą rozmawiali o tym co stoi za najważniejszymi wydarzeniami na świecie i co oznacza to dla Polski.

Aby zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, warto poznać motywy i emocje, które towarzyszą podejmowanym decyzjom. Wyjaśnić uwarunkowania zarówno finansowo gospodarcze jak i polityczno-kulturowe.

W nadawanym raz w tygodniu programie autorzy wskażą, co według nich najważniejszego wydarzyło się i wydarzy w obszarze bezpieczeństwa i dyplomacji. Osadzą te wydarzenia w kontekście ekonomicznym, ale też społecznym i historycznym. To audycja dla tych, którzy nie chcą poznać odpowiedzi jedynie na pytanie „Co się stało”, ale też „Co to znaczy i co dalej”.