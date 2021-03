Choć ten wzrost jest częściowo napędzany również przez inne czynniki, jak klęski żywiołowe czy przemoc i ubóstwo w regionie, republikanie skupiają się na wyłącznej roli prezydenta Bidena, którego obarczają winą za trudną sytuację. – To polityka Bidena doprowadziła do kryzysu na granicy – powiedział w czwartek Kevin McCarthy, lider Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów. – Pierwszego dnia rządów nie miał planu na otwarcie amerykańskiego biznesu ani szkół, ale ogłosił, że jego priorytetem jest zaoferowanie obywatelstwa 11 mln nielegalnych imigrantów. Co innego mogło się w takiej sytuacji wydarzyć? – przekonywał polityk prawicy.