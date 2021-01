Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie pisemne wyroku z 22 października ub.r., w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej, komentując publikację uzasadnienia dla PAP podkreśliła, że nie jest i nie powinno ono być dla nikogo zaskoczeniem, "szczególnie dla tych z nas, którzy znają Konstytucję". "Art. 38 Konstytucji mówi wprost, że życie ludzkie jest pod ochroną państwa na każdym etapie rozwoju. Dotyczy to również fazy prenatalnej" - zaznaczyła.

Socha zwróciła uwagę, że Trybunał zajmował się tą kwestią już w 1997 roku i wtedy, jak dodała, "tak naprawdę wyznaczył kierunek orzecznictwa, uznając, że ta ochrona prawna życia dotyczy człowieka od momentu poczęcia". "Trybunał nie miał w zasadzie dzisiaj wyboru - wyrok i jego uzasadnienie jest prostą konsekwencją tego, co jest zapisane w Konstytucji, oraz linii orzeczniczej od 1997 roku" - oceniła.

Jak zauważyła wiceminister, "zgodnie z orzeczeniem TK wiemy, że niezgodna z Konstytucją jest tzw. przesłanka eugeniczna, mówiąca o tym, że można dokonać zabiegu przerwania ciąży w momencie, kiedy stwierdzono ciężkie uszkodzenie płodu lub zagrożenie, że dziecko może urodzić się z wadą letalną". "To znaczy, że nie możemy pozbawiać życia dziecka z takich powodów" - wskazała.

Socha podkreśliła przy tym, że wbrew temu, co niektórzy twierdzą, nie jest tak, że aborcja w Polsce jest nielegalna. "Trybunał w ogóle nie zajmował się kwestią legalności aborcji. Badał jedynie konstytucyjność przesłanki eugenicznej. Po jej uchyleniu aborcja w Polsce pozostaje legalna w dwóch przypadkach" - powiedziała.

Staram się rozumieć emocję, choć nie ukrywam, że poziom emocji i języka, który temu towarzyszy w przestrzeni publicznej jest raczej nieakceptowalny. Mam na myśli wszystkie doniesienia i zapowiedzi związane z przedstawicielami "Strajku Kobiet". Być może, część z pań, które poprały "Strajk Kobiet" nie do końca rozumie czego dotyczą zmiany zawarte w wyroku TK

- skomentowała Barbara Socha na antenie Polsat News

"Po pierwsze wtedy, kiedy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki. To jest bardzo ważna przesłanka i wynika z tego samego zapisu Konstytucji, który mówi o ochronie życia każdego, w tym kobiet i matek. Druga przesłanka, która pozostaje w niezmienionym kształcie, mówi o dopuszczalności przerywania ciąży, gdy jest ona wynikiem czynu zabronionego, czyli gwałtu najczęściej. To są te dwa przypadki, które zgodnie z ustawa dopuszczają przerywanie ciąży" - przypomniała.

W ocenie wiceminister uzasadnienie jest dość jasne. Zwróciła przy tym uwagę, że "mowa w nim jest również o tym, że nie może być tak, iż cała odpowiedzialność i ciężar opieki nad chorym dzieckiem spada na matkę czy rodziców". "Państwo tutaj powinno wspierać obywateli" - podkreśliła.

"Myślę, że to jest ten punkt, nad którym dzisiaj powinniśmy się skoncentrować, czyli na dalszym rozwinięciu wprowadzonego kilka lat temu programu Za Życiem, tak, aby jeszcze lepiej wspierał rodziny" - wyjaśniła Socha. Jak zaznaczyła, ważna jest także rola lekarzy i wprowadzenie pewnych standardów, które dotyczą opieki nad kobietami w ciąży.

"Hospicja perinatalne, które istnieją w Polsce - jest ich bardzo niewiele, ale są - mają takie doświadczenia i to wynika z ich statystyk, że kobiety, które mimo dopuszczalności przesłanki eugenicznej nie korzystały z tej możliwości i rodziły dzieci, nigdy tego nie żałowały" - wskazała wiceminister. "Po drugie, nawet jeśli dzieci umierały krótko po porodzie, to umierały w warunkach godnych. Umierały nie cierpiąc, bezboleśnie, czego nie można powiedzieć o przerywaniu ciąży. Myślę, że to jest ważne, bo wbrew różnym doniesieniom nie jest tak, że aborcja chroni dzieci przed cierpieniem. Jest dokładnie odwrotnie" - podkreśliła.

Zapytana, czy w najbliższym czasie są planowane inicjatywy związane z rozwijaniem wsparcia dla kobiet w ciąży, wiceminister zapewniła, że są. "Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że zespół ekspercki pod przewodnictwem pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika od dłuższego czasu nad tym pracuje" - wyjaśniła Socha.