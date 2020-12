Jak podała firma w komunikacie, decyzja była podyktowana troską o "utrzymanie satysfakcji klientów" i ma obowiązywać do odwołania.

Wyprodukowany przez polskie studio CD Projekt RED Cyberpunk 2077 to najbardziej oczekiwana gra wideo tego roku, jednak jej premiera wzbudziła duże kontrowersje ze względu na dużą liczbę "bugów" - błędów i problemów technicznych - zwłaszcza w wersji na konsole Playstation 4 i Xbox One. W związku z tym warszawska firma zaoferowała graczom zwrot pieniędzy za zakupione gry.

Poniżej raport bieżący spółki nr 66/2020

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment (dalej jako "SIE") dotyczącą usunięcia do odwołania cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store. Decyzja podjęta została po konsultacjach Spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu. Wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców. Gracze mogą niezmiennie nabywać pudełkową wersję gry w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej. Zarówno cyfrowe, jak i fizyczne kopie gry nieprzerwanie objęte będą wsparciem i otrzymywać będą przyszłe aktualizacje od Spółki.

Zarząd Spółki zdecydował o podaniu w/w informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów.