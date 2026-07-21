ARiMR ruszyła z kontrolami i wykryła rozbieżności. Rolnicy muszą pilnie sprawdzić swoje wnioski, aby nie stracić części dopłat bezpośrednich 2026

ARiMR ruszyła z kontrolami 2026. Rolnicy muszą sprawdzić swoje wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o zakończeniu pierwszego w tym sezonie monitoringu satelitarnego upraw zgłoszonych do płatności bezpośrednich. Analiza zdjęć wykonanych z satelitów wykazała, że w części przypadków dane wpisane we wnioskach nie odpowiadają temu, co system rozpoznał na polach.

Nie oznacza to jednak, że każdy rolnik popełnił błąd. Komunikat dotyczy wyłącznie tych gospodarstw, w których system wykrył potencjalne niezgodności. Aby sprawdzić, czy problem dotyczy również naszego wniosku, należy zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i otworzyć mapę z działkami.

Rolnicy, którzy mają problem z zalogowaniem się do aplikacji mogą zwrócić się o pomoc do biura powiatowego ARiMR właściwego dla miejsca położenia gospodarstwa. Można również skorzystać z infolinii ARiMR.

Co oznaczają czerwone i żółte działki na mapach w eWniosekPlus?

Po wejściu do eWniosekPlus niektóre działki mogą być oznaczone kolorami. Żółty kolor oznacza, że system satelitarny rozpoznał na działce inną uprawę niż ta zadeklarowana we wniosku. Czerwony kolor informuje natomiast, że system nie był w stanie jednoznacznie rozpoznać gatunku rośliny.

To jeszcze nie jest decyzja o odmowie dopłat. Jest to sygnał, że ARiMR oczekuje wyjaśnienia lub potwierdzenia stanu faktycznego.

Co zrobić, gdy ARiMR wykryje niezgodność?

Rolnik ma dwie możliwości.

Jeżeli we wniosku znalazł się błąd, może poprawić deklarację .

. Jeżeli natomiast uprawa została zadeklarowana prawidłowo, należy potwierdzić jej stan za pomocą zdjęć geotagowanych.

Jakie zdjęcia trzeba przesłać do ARiMR?

Zdjęcia geotagowane to zwykłe fotografie wykonane telefonem komórkowym, które oprócz obrazu zawierają również zapis lokalizacji GPS (w telefonie musi być włączona lokalizacja). Dzięki temu ARiMR może sprawdzić, że zdjęcie zostało wykonane właśnie na zgłoszonej działce rolnej, a nie w innym miejscu.

Na zdjęciach powinny być widoczne między innymi:

całe pole,

łan roślin,

łodygi,

charakterystyczne części roślin, np. kłosy, strąki, łuszczyny, kwiatostany lub owoce,

po zbiorach również rżysko.

Agencja wymaga przesłania od dwóch do pięciu takich fotografii. Na wykonanie tych czynności ARiMR wyznaczyła czas do 15 września 2026 roku.

Czy brak zdjęć oznacza utratę dopłat?

ARiMR nie informuje, że brak zdjęć automatycznie oznacza utratę pieniędzy. Agencja podkreśla jednak, że nieprzesłanie dokumentacji fotograficznej może mieć wpływ na zakwalifikowanie uprawy do odpowiedniej grupy płatności lub ekoschematu. To może prowadzić do zmniejszenia należnego wsparcia albo wyłączenia części powierzchni z płatności. Przesłane zdjęcia pozwalają również szybciej zakończyć kontrolę administracyjną, co może przełożyć się na wcześniejsze naliczenie dopłat.