W procesach gospodarczych zdarza się, że zapasy przed przekazaniem ich do wykorzystania, np. zużycia w produkcji wyrobów (materiały, półprodukty) lub do sprzedaży (towary), wymagają uprzedniego przetworzenia. Wówczas przedsiębiorstwo może poddać je odpowiedniej obróbce we własnym zakresie (przerób własny) lub w drodze zlecenia firmom zewnętrznym (przerób obcy). Przerób materiałów i półproduktów ma na celu dostosowanie ich do potrzeb produkcji. Poddane przerobowi nabierają nowych cech użytkowych niezbędnych w poszczególnych fazach produkcji.

W sytuacji opisanej w pytaniu możemy wskazać, że mamy do czynienia z przerobem materiału na potrzeby jednostki. Jest to wykonywane przez zewnętrzny podmiot, zatem materiał będzie ujmowany jako materiał w przerobie obcym. Warto prowadzić ewidencję tego procesu, tak aby uzyskać niezbędne dane do gospodarowania tym zapasem.

Olej pozostały po smażeniu zapewne jest potrzebny do celów opałowych, czyli celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej . Usmażenie na nabytym oleju rzepakowym frytek jest dostosowaniem go do właściwości paliwa grzewczego. Z punktu widzenia procesów produkcyjnych jest więc przerobem obcym.

Jeśli jednostka prowadzi ewidencję magazynową, to ewidencję takich materiałów w przerobie wskazane jest prowadzić na wyodrębnionym koncie „Materiały w przerobie”. Konto to obciąża wartość materiałów wydanych do przerobu z magazynu lub bezpośrednio z zakupu oraz koszty poniesione w związku z przerobem (w tym również koszty transportu oraz załadunku i wyładunku materiałów). W ciężar ww. konta zapisywane są także nadwyżki ujawnione w przerobie oraz różnica między wartością materiałów otrzymanych z przerobu a wartością materiałów wydanych do przerobu i kosztami przerobu. Z kolei na uznanie konta „Materiały w przerobie” księguje się wartość otrzymanych z przerobu materiałów, określoną w nowych cenach ewidencyjnych. Na dobro tego konta zapisywane są również niedobory i szkody ujawnione w przerobie, powstałe przy przerobie odpady, zwroty niezużytych materiałów oraz różnica między wartością materiałów wydanych do przerobu i kosztami przerobu a wartością materiałów otrzymanych z przerobu. Konto „Materiały w przerobie” powinno wykazywać saldo debetowe oznaczające wartość materiałów znajdujących się w przerobie oraz ewentualne koszty przerobu przypadające na nierozliczone jeszcze materiały. Najlepiej, aby ewidencja materiałów w przerobie była prowadzona w ujęciu ilościowo-wartościowym według miejsc przerobu asortymentów i poszczególnych partii przerabianych materiałów, w sposób umożliwiający prawidłowe ich rozliczenie.