Do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostka ma prawo zweryfikować i zmienić wartości szacunkowe przyjęte na dzień bilansowy, jeżeli po tym dniu uzyskała nowe informacje, które wpływają na zasadność lub wysokość tych szacunków. Weryfikacja ta nie jest traktowana jako korekta błędu ani jako zmiana zasad (polityki) rachunkowości.

Uzasadnienie

Zgodnie z krajowym standardem rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” wartości szacunkowe to przybliżone kwoty pieniężne przyjęte przez jednostkę do wyceny określonych składników aktywów lub pasywów oraz przychodów i kosztów, gdy nie ma możliwości ich dokładnego ustalenia.

Kiedy i dlaczego weryfikacja szacunków

Wartości szacunkowe podlegają zmianom, czyli weryfikacji, jeżeli jednostka pozyska nowe informacje stanowiące podstawę szacunków lub nabierze większego doświadczenia w zakresie wyceny składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Weryfikacja szacunków nie odnosi się do poprzednich okresów. Jest skutkiem oceny bieżącej sytuacji oraz oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych lub obowiązków związanych z pozycjami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym. Zmiany wartości szacunkowych nie są więc korektami błędów ani zmianą zasad (polityki) rachunkowości.

Ustalenie wartości szacunkowych następuje w drodze osądu jednostki, na podstawie wiarygodnych informacji oraz z zastosowaniem metod szacunku właściwych w danych warunkach. W tabeli przykładowe przedmioty szacunku.

Wartości szacunkowe wymagają weryfikacji przez jednostkę oraz – w razie potrzeby – aktualizacji, jeżeli zmieniły się okoliczności stanowiące podstawę dokonanych szacunków, jednostka uzyskała dodatkowe informacje wcześniej jej nieznane albo nabrała większego doświadczenia gospodarczego. Weryfikację przeprowadza się nie później niż na dzień bilansowy.

Polityka rachunkowości

Zmiana wartości szacunkowych, a także zastosowanie szacunków do wyceny aktywów wykazywanych dotąd w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, ewentualnie pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości (np. Wn konto 76–1 „Pozostałe koszty operacyjne”; Ma konto 07-1 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych”), nie stanowi zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Również zastąpienie wartości godziwej skorygowaną ceną nabycia albo ceną nabycia – w przypadku braku możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej – nie jest traktowane jako zmiana zasad rachunkowości.

Uwaga! Natomiast zmiana zasad wyceny, np. materiałów wycenianych w cenie zakupu zamiast w cenie nabycia, albo zmiana metody wyceny rozchodu zapasów, np. zastosowanie metody FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” zamiast metody cen przeciętnych, stanowi zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Jeżeli występują trudności w odróżnieniu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości od zmiany wartości szacunkowych, przyjmuje się, że nastąpiła zmiana wartości szacunkowych.

Ujęcie skutków zmiany wartości szacunkowych

Zmiana wartości szacunkowych powoduje konieczność skorygowania wartości wykazanych w księgach rachunkowych oraz w odpowiednich pozycjach aktywów lub pasywów bilansu.

Skutki zmiany wartości szacunkowych, w tym wynikające z ich weryfikacji, ujmuje się z zastosowaniem podejścia prospektywnego, polegającego na stosowaniu zmienionych wartości szacunkowych od dnia dokonania zmiany, z wyjątkiem zmian dotyczących okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

Skutki te odnosi się odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku finansowego albo kapitału własnego: – roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana, jeżeli zmiana dotyczy wyłącznie tego roku, – roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana, oraz lat przyszłych, jeżeli zmiana dotyczy również tych okresów.

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach należy przedstawić wyjaśnienia dotyczące rodzaju, przyczyny oraz kwoty zmiany wartości szacunkowych, które wywołują skutki w bieżącym roku obrotowym oraz – według przewidywań – mogą wywołać skutki w kolejnych latach obrotowych.

Jeżeli nie jest możliwe wiarygodne ustalenie liczbowych skutków zmian wartości szacunkowych dotyczących przyszłych okresów (nie jest praktycznie wykonalne, mimo podjęcia racjonalnych działań), jednostka powinna ujawnić brak możliwości takiego oszacowania.

Podstawa prawna komunikat ministra finansów z 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (Dz.Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 2) ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1218)

Tabela. Przykładowe pozycje objęte szacowaniem oraz ich ujęcie księgowe