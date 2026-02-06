- Odpowiedź
Do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostka ma prawo zweryfikować i zmienić wartości szacunkowe przyjęte na dzień bilansowy, jeżeli po tym dniu uzyskała nowe informacje, które wpływają na zasadność lub wysokość tych szacunków. Weryfikacja ta nie jest traktowana jako korekta błędu ani jako zmiana zasad (polityki) rachunkowości.
Uzasadnienie
Zgodnie z krajowym standardem rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” wartości szacunkowe to przybliżone kwoty pieniężne przyjęte przez jednostkę do wyceny określonych składników aktywów lub pasywów oraz przychodów i kosztów, gdy nie ma możliwości ich dokładnego ustalenia.
Kiedy i dlaczego weryfikacja szacunków
Wartości szacunkowe podlegają zmianom, czyli weryfikacji, jeżeli jednostka pozyska nowe informacje stanowiące podstawę szacunków lub nabierze większego doświadczenia w zakresie wyceny składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Weryfikacja szacunków nie odnosi się do poprzednich okresów. Jest skutkiem oceny bieżącej sytuacji oraz oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych lub obowiązków związanych z pozycjami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym. Zmiany wartości szacunkowych nie są więc korektami błędów ani zmianą zasad (polityki) rachunkowości.
Ustalenie wartości szacunkowych następuje w drodze osądu jednostki, na podstawie wiarygodnych informacji oraz z zastosowaniem metod szacunku właściwych w danych warunkach. W tabeli przykładowe przedmioty szacunku.
Wartości szacunkowe wymagają weryfikacji przez jednostkę oraz – w razie potrzeby – aktualizacji, jeżeli zmieniły się okoliczności stanowiące podstawę dokonanych szacunków, jednostka uzyskała dodatkowe informacje wcześniej jej nieznane albo nabrała większego doświadczenia gospodarczego. Weryfikację przeprowadza się nie później niż na dzień bilansowy.
Polityka rachunkowości
Zmiana wartości szacunkowych, a także zastosowanie szacunków do wyceny aktywów wykazywanych dotąd w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, ewentualnie pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości (np. Wn konto 76–1 „Pozostałe koszty operacyjne”; Ma konto 07-1 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych”), nie stanowi zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
Również zastąpienie wartości godziwej skorygowaną ceną nabycia albo ceną nabycia – w przypadku braku możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej – nie jest traktowane jako zmiana zasad rachunkowości.
Uwaga! Natomiast zmiana zasad wyceny, np. materiałów wycenianych w cenie zakupu zamiast w cenie nabycia, albo zmiana metody wyceny rozchodu zapasów, np. zastosowanie metody FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” zamiast metody cen przeciętnych, stanowi zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
Jeżeli występują trudności w odróżnieniu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości od zmiany wartości szacunkowych, przyjmuje się, że nastąpiła zmiana wartości szacunkowych.
Ujęcie skutków zmiany wartości szacunkowych
Zmiana wartości szacunkowych powoduje konieczność skorygowania wartości wykazanych w księgach rachunkowych oraz w odpowiednich pozycjach aktywów lub pasywów bilansu.
Skutki zmiany wartości szacunkowych, w tym wynikające z ich weryfikacji, ujmuje się z zastosowaniem podejścia prospektywnego, polegającego na stosowaniu zmienionych wartości szacunkowych od dnia dokonania zmiany, z wyjątkiem zmian dotyczących okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych.
Skutki te odnosi się odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku finansowego albo kapitału własnego: – roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana, jeżeli zmiana dotyczy wyłącznie tego roku, – roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana, oraz lat przyszłych, jeżeli zmiana dotyczy również tych okresów.
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach należy przedstawić wyjaśnienia dotyczące rodzaju, przyczyny oraz kwoty zmiany wartości szacunkowych, które wywołują skutki w bieżącym roku obrotowym oraz – według przewidywań – mogą wywołać skutki w kolejnych latach obrotowych.
Jeżeli nie jest możliwe wiarygodne ustalenie liczbowych skutków zmian wartości szacunkowych dotyczących przyszłych okresów (nie jest praktycznie wykonalne, mimo podjęcia racjonalnych działań), jednostka powinna ujawnić brak możliwości takiego oszacowania.
Podstawa prawna
komunikat ministra finansów z 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (Dz.Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 2)
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1218)
Tabela. Przykładowe pozycje objęte szacowaniem oraz ich ujęcie księgowe
|Przedmiot szacunku
|Zakres / opis
|Ujęcie księgowe
|Okresy użytkowania składników podlegających amortyzacji
|Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w nieruchomości i prawa
|Wn konto 40 „Koszty według rodzajów – amortyzacja” lub odpowiednie konto zespołu 5; Ma konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa”
|Należności o wątpliwej ściągalności
|Należności, co do których istnieje ryzyko nieściągalności (na które są tworzone odpisy aktualizujące)
|Wn konto 76–1 „Pozostałe koszty operacyjne”; Ma konto 28 „Odpisy aktualizujące wartość należności”
|Zapasy wyceniane w cenach sprzedaży netto
|Zapasy, które utraciły przydatność gospodarczą (na które tworzone są odpisy aktualizujące)
|Wn konto 76–1 „Pozostałe koszty operacyjne”; Ma konto 34 „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów” lub konto 62 „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów”
|Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|Różnice przejściowe pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym
|Wn konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”; Ma konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego” oraz Wn konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”; Ma konto 83 „Rezerwy”
|Rezerwy na zobowiązania oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
|Są to m.in.:– rezerwy na świadczenia pracownicze, – straty z tytułu transakcji gospodarczych w toku, w tym skutki toczącego się postępowania sądowego, – gwarancje i poręczenia.
|1. Rezerwy na świadczenia pracownicze Wn konto 49 „Rozliczenie kosztów” lub odpowiednie konto zespołu 5; Ma konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.2. Straty z tytułu transakcji gospodarczych w toku, w tym skutki postępowania sądowego Wn konto 76–1 „Pozostałe koszty operacyjne”; Ma konto 83 „Rezerwy”.3. Gwarancje i poręczenia Wn konto 75–1 „Koszty finansowe” lub konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”; Ma konto 83 „Rezerwy”.
|Koszty wytworzenia długoterminowych, niezakończonych usług
|Usługi rozliczane według stopnia zaawansowania, w tym koszty ustalane wskutek oszacowania oraz rozliczenie różnicy między rzeczywistym kosztem wytworzenia a kosztami ustalonymi proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi
|1. Ujęcie kosztów poniesionych Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub konto 50 „Koszty działalności podstawowej – usługowej”; Ma różne konta.2. Przeniesienie kosztów na rozliczenie działalności Wn konto 58 „Rozliczenie kosztów działalności”; Ma konto 50 „Koszty działalności podstawowej – usługowej”.3. Koszty ustalone wskutek oszacowania (stopień zaawansowania) Wn konto 70–1 „Koszt sprzedanych usług”; Ma konto 58 „Rozliczenie kosztów działalności”.4. Rozliczenie różnicy między kosztem rzeczywistym a kosztem ustalonym proporcjonalnie do stopnia zaawansowania Wn/Ma konto 58 „Rozliczenie kosztów działalności”; Ma/Wn konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
|Wartość godziwa
|Nieruchomości inwestycyjne, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa i zobowiązania finansowe
|Ujęcie zgodnie z zasadami wyceny w wartości godziwej, w zależności od rodzaju składnika
