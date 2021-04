Prezes Nawacki jest jednak osamotniony w swojej ocenie sytuacji prawnej. Kierownictwo Sądu Okręgowego w Olsztynie stanęło bowiem na stanowisku, że powinien on był wykonać orzeczenie SR w Bydgoszczy. Jak przekazał dziennikarzom wiceprezes tego sądu Olgierd Dąbrowski-Żegalski, jeśli prezes Nawacki uważa, że istnieje spór kompetencyjny, to powinien to podnieść w zażaleniu, jakie przecież może złożyć na decyzję bydgoskiego sądu. Jak zaznaczył, postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne natychmiast i jego adresat ma obowiązek je wykonać, nawet jeśli się z nim nie zgadza. Z kolei sam Juszczyszyn zapowiedział, że następnym krokiem będzie wniesienie do sądu wniosku o zastosowanie środków przymusu w stosunku do prezesa Nawackiego. Wczoraj też do olsztyńskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Nawackiego. Miałoby ono polegać na niedopełnieniu obowiązków.