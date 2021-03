"Szczepienia prokuratorów rozpoczęły się 29 marca. Zdecydowana większość prokuratorów zadeklarowała chęć przystąpienia do szczepienia" – przekazał PAP Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Prokuratorzy w minionych tygodniach składali deklaracje chęci przystąpienia do szczepienia, ale jak podała PK, cały czas możliwe jest złożenie takiego wniosku.

"Za organizację szczepień odpowiadają kierownicy poszczególnych jednostek prokuratury, którzy zgłaszają do odpowiednich punktów konkretne osoby zainteresowane szczepieniem. Prokuratorzy delegowani są szczepieni w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, w której pełnią obowiązki. W indywidualnych przypadkach, na wniosek zainteresowanej osoby, możliwe jest przystąpienie do szczepienia w innym miejscu" – podała PK.

Prokuratorzy szczepieni są szczepionką AstraZeneca.

Od poniedziałku do środy trwają m.in. szczepienia prokuratorów i asesorów z regionu gdańskiego. "W tych dniach planowane jest zaszczepienie 150 osób. Kolejne szczepienia planowane są w cyklach tygodniowych. W Gdańsku szczepienia odbywają się w punkcie szczepień szpitala tymczasowego i przebiegają sprawnie, bez żadnych zakłóceń" – podała Marzena Muklewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Dodała, że w regonie gdańskim praktycznie wszyscy uprawnieni prokuratorzy i asesorzy, tj. ponad 700 osób, zadeklarowało chęć szczepienia.

W poniedziałek ruszyły też szczepienia w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, którymi – jak podał rzecznik jednostki prok. Wojciech Mularczyk – zostanie objętych 100 proc. prokuratorów zatrudnionych w krakowskiej prokuraturze regionalnej oraz osoby, które wykonują pracę w tej jednostce w ramach delegacji.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie poinformował PAP, że dla prokuratorów tej jednostki oraz jednostek podległych, czyli prokuratur okręgowych i rejonowych, szczepienia zaplanowano na okres od 30 marca do 13 kwietnia. "Wolę zaszczepienia wyraziło ponad 80 procent z 654 prokuratorów oraz asesorów tych jednostek" – podał prok. Marcin Saduś.

We wtorek rozpoczęły się też m.in. szczepienia prokuratorów Prokuratury Krajowej.

Z kolei dla prokuratorów regionu wrocławskiego zostały wyznaczone trzy terminy szczepień, tj. 1, 10 i 24 kwietnia. "1 kwietnia 2021 r. zaszczepionych zostanie 100 osób. Na pozostałe terminy listy są dopiero kompletowane" - podała PAP prok. Katarzyna Bylicka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Zgodnie z opublikowanym w połowie stycznia rozporządzeniem Rady Ministrów, w ostatniej fazie pierwszego etapu szczepień znaleźli się m.in. żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, funkcjonariusze CBA, SWW, SKW czy Służby Więziennej.

Minister w KPRM Michał Wójcik podkreślał, że "prokuratorzy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią" i dlatego znaleźli się w pierwszej grupie kolejności szczepień. Z kolei minister Michał Dworczyk wskazał, że prokuratorzy są jedną z grup osób kluczowych z punktu widzenia całego procesu funkcjonowania państwa.

Decyzja rządu była szeroko krytykowana, m.in. przez szefa klubu parlamentarnego KO Cezarego Tomczyka, który zwrócił się do premiera o usunięcie prokuratorów z grupy osób, którym będzie przysługiwać premiowane miejsce do szczepień przeciw COVID-19. Według szefa klubu KO, był to "ukłon w kierunku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, kosztem Polek i Polaków".

O rezygnację ze szczepienia w pierwszej grupie apelowali na początku lutego prokuratorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Prokuratorów Lex Super Omnia. Zarząd LSO uważał, że jest to wyraz wyjątkowego podejścia władzy politycznej do instytucji prokuratury i "kolejna nagroda, która ma wpłynąć na indywidualne zachowania prokuratorów".

Według LSO władza stawia "prokuratorów w roli +kasty+, która zyskuje konkretne przywileje przed innymi, niemniej zagrożonymi, lecz mniej hołubionymi grupami zawodowymi". Chodziło m.in. o nieobjęcie szczepieniami pozostałych pracowników prokuratury, asystentów prokuratorskich, a także środowiska sędziowskiego i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości, dzieląc ich na "lepszych i gorszych".

Stowarzyszenie prokuratorów zmieniło stanowisko po tym, jak 25 marca Rada Ministrów wydała rozporządzenie włączające pracowników wymiaru sprawiedliwości do pierwszego etapu szczepień.