W wyroku z 9 marca 2021 r. trybunał uznał, że w niniejszej sprawie miał zastosowanie aspekt cywilny art. 6 par. 1 konwencji w świetle drugiego warunku z orzecznictwa Vilho Eskelinen i inni przeciwko Finlandii. Zgodnie z nim, jeśli państwo w swoim prawie krajowym musi bezpośrednio wykluczyć dostęp do sądu dla danej kategorii pracowników, to wyłączenie to musi być uzasadnione obiektywnymi względami leżącymi w interesie państwa. Trybunał stwierdził naruszenie prawa dostępu do sądu i uznał, że sankcja nałożona na Eminağaoğlu przez organ dyscyplinarny nie została zbadana przez niezależny organ sprawujący władzę sądowniczą ani przez sąd powszechny.