Jednym z zagadnień, które uszło uwadze szerokiej opinii publicznej, jest kwestia terminu do stwierdzenia przez Sąd Najwyższy ważności wyborów prezydenta. Kodeks wyborczy stanowi, że SN rozstrzyga o ważności tych wyborów w ciągu 30 dni od podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW (art. 324 par. 2). Z kolei projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk nr 368, Sejm IX kadencji) przewidywał skrócenie tego terminu nawet do 14 dni (art. 14 ust. 3), a uchwalona na jego podstawie ustawa z 2 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 979) ustaliła ostatecznie ten termin na 21 dni (art. 15 ust. 3). Skrócenie terminu (w stosunku do rozwiązań kodeksu wyborczego) wynikało z przesunięcia daty wyborów (z 10 maja na 28 czerwca 2020 r.). Chodziło o to, aby zamykająca cały proces wyborczy uchwała SN została podjęta jeszcze przed zakończeniem kadencji ustępującego prezydenta (tj. do 6 sierpnia 2020 r.), a zakładano, że dojdzie zapewne do drugiej tury wyborów (ta rzeczywiście odbyła się 12 lipca 2020 r.), co dodatkowo zawężało pole manewru. Jednocześnie wydłużenie całej procedury poza datę 6 sierpnia 2020 r. mogłoby prowadzić do wszczęcia sporów o konieczność powtórzenia wyborów (W. Hermeliński). Pogląd o konieczności rozpisania w takiej sytuacji nowych wyborów miał pewne oparcie w doktrynie prawa (Ł. Buczkowski) oraz wcześniejszym stanowisku SN, który w ślad za rozstrzygnięciem TK uznał, że termin do stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich ma charakter zawity i po jego upływie nie jest możliwe wydanie uchwały w sprawie ważności wyborów do Sejmu (zob. uchwała TK z 16 czerwca 1993 r., sygn. akt W 4/93; uchwała siedmiu sędziów SN z 23 października 1995 r., sygn. akt III SW 8/95).