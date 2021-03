Skarżąca Altina Xhoxhaj była sędzią od 1995 r. W 2010 r. została wybrana na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W 2016 r. została poddana weryfikacji. Komisja weryfikacyjna uznała, że nie miała wystarczających legalnych środków na zakup swojego mieszkania. Nie wyłączyła się ona z postępowania, w którym interes miał jej ojciec. Komisja zaleciła usunięcie sędzi z urzędu. Organ rozpatrujący odwołanie wysłuchał jej wyjaśnień, zbadał akta i doszedł do tych samych konkluzji. Wskazał ponadto, że Xhoxhaj kilkukrotnie zatajała w przeszłości część aktywów.

Powołując się na art. 6 konwencji (prawo do rzetelnego procesu), skarżąca zarzuciła brak niezależności i bezstronności organów weryfikacyjnych, wymaganego profesjonalizmu i doświadczenia ich członków (zostali powołani bez udziału organów sądowniczych). Stwierdziła też, że organy te najpierw sformułowały „oskarżenie” w sprawie, a następnie podjęły decyzję co do meritum (skarga nr 15227/19).