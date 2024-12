Temat zasiłku pogrzebowego, a konkretnie jego wysokości, budzi ogromne kontrowersje i przede wszystkim żal społeczny. Zasiłek nie był podwyższany od ponad 13 lat. Ceny rosną, w tym organizacji pochówku, a zasiłek pozostaje bez zmian. Prawdopodobnie się to zmieni, ale nie szybko, bo dopiero w 2026 r. Wielu liczyło, że podwyżka nastąpi jeszcze w 2025 r. Dobrą wiadomością jest jednak to, że zasiłek ma być waloryzowany.

Zasiłek pogrzebowy. Czy będzie podwyżka w 2025 roku?

Pomysłów i projektów co do zasiłku pogrzebowego było naprawdę dużo, a tu doszedł kolejny. W Rządowym Centrum Legislacji został upubliczniony projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: projekt). Jest to II wersja już wcześniej złożonego projektu. Projekt został opublikowany w dniu 7 listopada 2024 r. Jak wynika z uzasadnienia:

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku śmierci osoby, a także związanej z nią koniecznością dokonania pochówku. Zasiłek pogrzebowy służy pokryciu kosztów urządzenia zwyczajowo przyjętych w danej kulturze obrzędów związanych ze śmiercią i pożegnaniem osoby zmarłej. Celem tego świadczenia jest pokrycie większości normalnych, typowych i powszechnie przyjętych kosztów pogrzebu. Do kosztów pogrzebu zaliczamy te, które mają związek z pochówkiem, a więc ze złożeniem ciała lub prochów do grobu. Na potrzeby określenia kosztów pogrzebu przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do momentu pochowania zwłok osoby zmarłej.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Aktualnie zasiłek pogrzebowy nie odpowiada całkowitym wydatkom, które faktycznie poniosło się z tytułu organizacji pogrzebu. Jeżeli należy się do ww. grupy członków rodziny zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4 000 zł. Jest to stała kwota. Jeżeli zaś pogrzeb organizują osoby spoza rodziny zmarłego (czyli instytucje, organy, obce osoby) zasiłek przysługuje w takiej wysokości w jakiej koszty zostały faktycznie poniesione, jednak nie więcej niż 4 000 zł. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że:

Koszty pogrzebu mogą znacząco różnić się w zależności od regionu. W większych miastach ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach. Za zwykły pogrzeb obecnie w Polsce trzeba zapłacić minimum 8-10 tys. zł. (…) W rezultacie sfinansowanie całości lub większości typowych, normalnych kosztów pogrzebu z aktualnej wysokości zasiłku pogrzebowego (4000 zł) jest w zasadzie niemożliwe. Problem ten pogłębia okoliczność, że kwota tego świadczenia nie jest objęta mechanizmem waloryzacji.

Nowa kwota zasiłku pogrzebowego dopiero od 2026 roku, ale za to zasiłek będzie waloryzowany

Zgodnie z art. 13 i 15 projektu, zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w kwocie 7000 zł. Zgodnie z założeniami zmiana w zakresie zasiłku pogrzebowego ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2026 r. Dobrą wiadomością jest jednak to, że pierwsza waloryzacja kwoty zasiłku odbędzie się już rok po wejściu w życie regulacji, bo w 2027 r., co pozwoli na dostosowanie wysokości świadczenia do warunków ekonomicznych już w pierwszym roku jego obowiązywania.

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego

Waloryzacja będzie miała miejsce rok do roku od dnia 1 marca. Waloryzacja będzie się odbywała przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wysokość zasiłku pogrzebowego ustalanego w ten sposób będzie zaokrąglana do pełnych złotych w górę. Zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie zobowiązany do ogłoszenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, kwoty zasiłku pogrzebowego.

Dla kogo zasiłek pogrzebowy?

Generalnie zasiłek pogrzebowy może otrzymać każdy, kto zapłacił za pogrzeb, jednak musi spełnić konkretne warunki. Może to być np.:

osoba z rodziny zmarłego;

obca osoba (np. pracodawca);

instytucja (np. dom pomocy społecznej, gmina czy związek wyznaniowy).

Ważne Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko raz po tej samej osobie zmarłej. Jeśli za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba z rodziny – zasiłek będzie podzielony proporcjonalnie do wydatków tych osób. Każda z tych osób musi złożyć oddzielny wniosek.

Jeżeli zakład pogrzebowy zapłaci za pogrzeb, może otrzymać zasiłek pogrzebowy. Do złożenia wniosku i odbioru zasiłku pogrzebowego można więc upoważnić zakład pogrzebowy, który organizował pogrzeb. W takim przypadku, zgodnie z dyspozycją, ZUS przekaże zasiłek pogrzebowy bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.

Każdy, kto spełnia chociażby jeden z poniższych warunków może uzyskać zasiłek pogrzebowy: jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny; zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę; zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Krąg podmiotów powiązanych rodzinnie, który uprawniony jest do otrzymania zasiłku pogrzebowego jest szeroki, tj.:

małżonek (wdowa albo wdowiec), nawet jeżeli są w separacji orzeczonej wyrokiem sądu

rodzice, rodzice adopcyjni, macocha, ojczym,

dzieci, w tym dzieci adoptowane, dzieci drugiego małżonka,

dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz dzieci, które osoba zmarła wychowywała i utrzymywała przed osiągnięciem pełnoletności,

rodzeństwo,

dziadkowie,

wnuki,

osoby, których osoba zmarła była opiekunem prawnym.

Jakie są koszty pochówku?

Jak podkreśla Zakład Ubezpieczeń społecznych aktualnie obowiązujące regulacje prawne nie określają precyzyjnie co można, a czego nie można zaliczać do kosztów pochówku w kontekście zasiłku pogrzebowego. Zdaniem ZUS, przyjmuje się, że pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok lub prochów osoby zmarłej. Podczas rozpatrywania wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki. Przedstawienie rachunku tylko za trumnę nie stanowi dowodu pokrycia kosztów pogrzebu, ponieważ zasadne jest przypuszczenie, że pozostałe koszty poniósł ktoś inny, kto również będzie ubiegał się o zasiłek pogrzebowy. Do kosztu pochówku trudno zaliczyć również wyłącznie zakup kwiatów czy wiązanek, bo to uprawniałoby występowanie o zwrot kosztów w ramach zasiłku każdego żałobnika w wysokości proporcjonalnej do poniesionych wydatków. Do listy kosztów pogrzebu nie można - zdaniem ZUS - wpisać kosztów poniesionych na wystawienie nagrobka. Bowiem nie jest to wydatek bezpośrednio związany z pochówkiem. Brak nagrobka nie oznacza, że pogrzeb się nie odbył, a nagrobek, obelisk, kwatera, rzeźba bądź inskrypcje nagrobne mogą być wykonane długo po ceremonii pogrzebowej.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12)

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy złożyć:

wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (dokument Z-12)

odpis skrócony aktu zgonu (chyba, że złoży się wniosek wówczas oddział ZUS sam może uzyskać odpis skrócony aktu zgonu z urzędu stanu cywilnego),

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,

oryginały rachunków, które dotyczą poniesionych kosztów pogrzebu

kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank za zgodność z oryginałem

zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że albo wnioskujący albo zmarły podlegają/li ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu – w przypadku osoby ubezpieczonej (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują),

dokumenty, które potwierdzą, że jest się z rodziny zmarłego (na przykład odpis skrócony aktu urodzenia),

dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport – jeśli dokumenty składa się osobiście w jednostce ZUS,

pełnomocnictwo, jeśli ktoś inny składa dokumenty.

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w placówce ZUS (w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu – jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę czy też w jednostce ZUS – zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy): osobiście; przez osobę upoważnioną; pocztą; elektronicznie przez PUE ZUS. Na złożenie wniosku o wypłatę jest sporo czasu: do 12 miesięcy od dnia śmierci; do 12 miesięcy od dnia pogrzebu – jeśli na przykład pojawił się problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.

30 dni na wypłatę zasiłku pogrzebowego, jeśli nie można się odwołać do sądu

Od dnia złożenia wszystkich dokumentów, ZUS wypłaca zasiłek w ciągu 30 dni. Zasiłku nie wypłaca zakład pracy czy zakład pogrzebowy. Wypłata przez ZUS może być dokonana na wskazany nr konta czy też tradycyjnie w formie pieniężnej (pod wskazany adres). Jeżeli ZUS nie przyzna zasiłku pogrzebowego można odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Termin to jednej miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

PODSUMOWANIE Logiczna jest argumentacja przedstawiania w uzasadnieniu do projektu, wskazującą, że zasiłek pogrzebowy finansowany jest m.in. ze środków funduszu rentowego, który stanowi część Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Należy zwrócić uwagę, że mimo deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (stopień pokrycia wydatków z wpływów ze składek i ich pochodnych) w 2023 r. wynosił 83,6%, a w 2024 r. (po 8 m-cach) wzrósł on do poziomu 84,3%., fundusz rentowy ma nadwyżkę przychodów ze składek nad wydatkami - wskaźnik pokrycia FR w 2023 r. wynosił 125,9%, a w 2024 r. (po 8 m-cach) wzrósł on do poziomu 129,4%. Oznacza to w szczególności, że wpływy ze składki rentowej, która przeznaczona jest m.in. na finansowanie zasiłku pogrzebowego, są wyższe niż wydatki finansowane z tej składki. Przemawia to za podwyższeniem zasiłku pogrzebowego. Koszty tego rozwiązania mogą zostać bowiem w całości sfinansowane z wpływów ze składki rentowej. Tak więc, w zależności od stopnia pokrycia wydatków z wpływów ze składek i ich pochodnych w pozostałych funduszach, które składają się na FUS w danym roku – podwyższenie zasiłku pogrzebowego może, choć nie musi, spowodować wzrost całościowego deficytu w FUS.