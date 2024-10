366 złotych brutto więcej powinniśmy zarabiać od 1 stycznia 2025 roku. Kto dostanie podwyżkę, a komu wysokość wynagrodzenia spadnie? Zmiana wysokości płacy minimalnej oznacza nie tylko zmianę wysokości wynagrodzeń dla najmniej zarabiających pracowników. Na co powinna przygotować się reszta zatrudnionych?

W 2025 roku płaca minimalna wzrośnie raz – od 1 stycznia 2025 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone odgórnie najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. W 2024 roku jego wysokość uległa zmianie dwukrotnie – od 1 stycznia i od 1 lipca. Taką możliwość daje art. 3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w którym przewidziano, że jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. W 2025 roku zmiana będzie miała miejsce tylko raz – od 1 stycznia 2025 roku. Minimalne wynagrodzenie brutto będzie od tego dnia wynosiło 4666 złotych brutto, a więc wzrośnie o 366 złotych. Z kolei stawka za godzinę pracy zleceniobiorcy nie będzie mogła być niższa niż 30,50 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu stosownie do wymiaru etatu.

366 złotych brutto podwyżki dla utrzymania wartości wynagrodzenia

Co te zmiany oznaczają w praktyce? Że najmniej zarabiający pracownicy, których płaca jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, będą musieli otrzymywać wypłatę wyższą o określone kwoty. A co z pozostałymi osobami? Wysokość przysługujących im wynagrodzeń jest uzależniona od postanowień łączących ich z pracodawcami umów, a ci nie mają obowiązku wprowadzania w tym zakresie zmian w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej. W praktyce oznacza to więc, że realna wartość wynagrodzeń spadnie, a żeby ją utrzymać, pracownicy powinni otrzymać 366 złotych brutto podwyżki. Warto również pamiętać o tym, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej istotnie wpływają na wysokość co najmniej kilku świadczeń z zakresu prawa pracy.

Świadczenia z zakresu prawa pracy, których wysokość jest uzależniona od wysokości płacy minimalnej maksymalna jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy – 300% minimalnego wynagrodzenia.