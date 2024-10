W ilu częściach jeden rodzic może wykorzystać 35 miesięcy urlopu wychowawczego? Przysługują mu 4 czy 5 części? Przepisy Kodeksu pracy w tym zakresie budzą kontrowersje. Zwróciliśmy się więc do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ich interpretację.

35 miesięcy urlopu wychowawczego - 4 czy 5 części?

Artykuł jest odpowiedzią na wątpliwości zgłoszone przez naszą Czytelniczkę dotyczące urlopu wychowawczego. Chodzi o problem z interpretacją liczby części urlopu wychowawczego do wykorzystania przez jednego z rodziców dziecka. Jeśli wymiar urlopu wynosi 36 miesięcy, a jeden z tych miesięcy przysługuje wyłącznie drugiemu z rodziców to w ilu częściach można skorzystać z tych 35 miesięcy, gdy drugi rodzic nie korzysta w ogóle z urlopu wychowawczego? Uprawniona może wówczas podzielić 35 miesięcy na 4 czy 5 części?

Okazuje się, że przepisy te budzą kontrowersje. Zdaniem części doktryny 35 miesięcy urlopu wychowawczego można wykorzystać w maksymalnie 4 częściach. Pozostały drugiemu rodzicowi 1 miesiąc urlopu wychowawczego to 5. część. W związku z tym, że jest nieprzenoszalna na tego z rodziców, który wykorzystuje większość urlopu, będzie miał prawo tylko do 4 części. Nie jest to jednak takie jednoznaczne, dlatego poprosiliśmy o interpretację przepisów Kodeksu pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

35 miesięcy urlopu wychowawczego w 5 częściach - interpretacja MRPiPS

Odpowiedź na to pytanie otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

„Informujemy, że na podstawie art. 186 § 1 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Zgodnie z art. 186 § 2 K.p. wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Natomiast w świetle art. 186 § 3 K.p. jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Należy podkreślić, że urlopy w wymiarach, o których mowa w § 2 i 3, przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka (art. 186 § 31 K.p.). Przy czym, z mocy art. 186 § 4 K.p. każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego w § 2 i 3. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

W myśl art. 186 § 8 K.p. urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach natomiast liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Zatem oznacza to, że rodzic dziecka ma możliwość podzielić w sytuacji przedstawionej w wystąpieniu Dziennikarki przysługujący mu wymiar 35 miesięcy na maksymalnie 5 części.

Warto przy tym zauważyć, że na podstawie art. 186 § 9 K.p. rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

1) drugi rodzic dziecka nie żyje,

2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,

3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.”

Odpowiadając na pytanie Czytelniczki, części urlopu wychowawczego liczy się na podstawie złożonych wniosków rodziców. Jeśli drugi rodzic nie korzysta z przysługującego mu 1 miesiąca, pierwszy może 35 miesięcy urlopu wykorzystać w 5 częściach.