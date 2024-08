Renta wdowia zacznie obowiązywać już w 2025 roku. Emeryci będą mogli pobierać część świadczenia po zmarłym współmałżonku. Od kiedy można skłądać wnioski? Sprawdź!

Renta wdowia - dla kogo

Renta wdowia to nowy instrument finansowy, skierowany do najstarszych obywateli. Będzie ona przysługiwała osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, i których współmałżonek zmarł. Co ważne, rentę wdowią otrzymają osoby, których zmarły współmałżonek był uprawniony do świadczenia emerytalnego.

Do renty wdowiej będą także uprawnione osoby, które owdowiały nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Oznacza to, że na rentę wdowią mogą liczyć:

kobiety owdowiałe w wieku 55 lat (lub więcej);

mężczyźni owdowiali w wieku 60 lat (lub więcej).

Renta wdowia - ile wyniesie

W pierwszym roku obowiązywania ustawy renta wdowia będzie wynosiła 15 proc. świadczenia po zmarłym małżonku. W przypadku emerytury w wysokości 2000 zł będzie to 300 zł.

Od 2026 roku wysokość renty wdowiej wyniesie 25 proc. świadczenia po zmarłym małżonku. W przypadku emerytury w wysokości 2000 zł będzie to 500 zł.

Ważne Limit sumy obu świadczeń ustalono na trzykrotność minimalnej emerytury.

Minimalna emerytura w 2025 roku wyniesie 1901,71 zł. Oznacza to, że emeryt będzie mógł pobierać świadczenia do wysokości 5 705,13 zł.

W 2029 roku rząd podejmie decyzję, czy podwyższy wskaźnik 25 proc. dodatkowego świadczenia do wyższego.

Renta wdowia - od kiedy

Renta wdowia będzie wypłacana od 1 lipca 2025 roku.

Wnioski o przyznanie renty wdowiej można składać od 1 stycznia 2025 roku.