Umowa zlecenie w 2024 i 2025 roku - jaka jest stawka godzinowa? Jak KC reguluje tę umowę cywilnoprawną? Czym zlecenie różni się od umowy o pracę? Kiedy można wypowiedzieć zlecenie? Przedstawiamy kalkulator umów zleceń oraz wzór umowy zlecenia.

Umowa zlecenie 2024 - KC

Umowa zlecenia to rodzaj umowy cywilnoprawnej. Przepisy jej dotyczące znajdują się w Kodeksie cywilnym (art.734-751 KC). Umowa ta zawierana jest między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Kto może zawierać umowy zlecenia? Osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O co chodzi w umowie zlecenia? Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania czynności prawnej dla zleceniodawcy. Jeśli strony nie postanowią inaczej, zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.

Zlecenie a urlop

Zleceniobiorca nie korzysta z praw wynikających z Kodeksu pracy. Na zleceniu nie przysługują więc prawa pracownicze jak np. urlop wypoczynkowy. Zwykle jednak osoby zawierające umowę zlecenie porozumiewają się w tej kwestii. Ustalają np. w jakim terminie zleceniobiorca nie będzie wykonywał zleconych zadań ze względu na zaplanowany wypoczynek.

Zlecenie a wypowiedzenie

Przy zleceniu każda strona może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę pod pewnymi warunkami, o których mowa w art. 746 KC. Co do zasady nie ma okresu wypowiedzenia, chyba że strony wspólnie taki okres ustalą. Ten rodzaj umowy charakteryzuje się dużą swobodą ustalania warunków współpracy.

Art. 746.[Wypowiedzenie zlecenia] § 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. § 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. § 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Zlecenie a umowa o pracę

Podstawowe różnice między umową zlecenia a umową o pracę to:

Zlecenie to umowa cywilnoprawna uregulowana w Kodeksie cywilnym, a umowa o pracę uregulowana jest w Kodeksie pracy. Kodeks cywilny nie nakłada obowiązku zawarcia umowy zlecenia na piśmie (warto to zrobić w celach dowodowych), natomiast Kodeks pracy wymaga, aby umowa o pracę była zawarta w formie pisemnej.

Zleceniodawca ma dużą swobodę w wykonywaniu umowy – natomiast pracownika na umowie o pracę łączy z pracodawcą stosunek podporządkowania. Wykonuje pracę na rzecz i pod przewodnictwem pracodawcy.

Zlecenie można wypowiedzieć w każdym czasie. Umowa o pracę jest pod tym kątem ściśle uregulowana w KP – okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy. Pracownicy w określonych sytuacjach chronieni są przed wypowiedzeniem umowy.

Zleceniobiorca nie korzysta z uprawień pracowniczych, takich jak zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem, na oddanie krwi, urlopy wypoczynkowe.

Przy zleceniu opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe, natomiast na umowie o pracę tak.

Umowę zlecenie obowiązuje minimalna stawka godzinowa, a umowę o pracę minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zlecenie w 2024 i 2025 roku – stawka godzinowa

Od 2017 roku w polskim porządku prawnym funkcjonuje minimalna stawka godzinowa ustalana dla zleceń. Ma na celu zapewnienie godziwego wynagrodzenia. To odpowiednik minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego dla umowy o pracę. Obecnie wynosi 4300 zł brutto. Natomiast stawka godzinowa od lipca do grudnia 2024 r. to kwota 28,10 zł brutto. Od stycznia 2025 roku będzie kolejna podwyżka. Można spodziewać się, że minimalna kwota za godzinę pracy na zleceniu wyniesie 30,20 zł brutto.

Stawka godzinowa netto 2024

Ile minimalna stawka godzinowa na zleceniu wynosi netto czyli na rękę? Pierwsza stawka godzinowa obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. i wynosiła wówczas 13 zł brutto. Netto było to 9,49 zł. W 2024 r. minimalna stawka godzinowa dla zleceń rosła aż dwukrotnie. Od stycznia do czerwca 2024 r. jej wysokość wynosiła 27,70 zł brutto (21,75 zł netto), a od lipca do grudnia 2024 r. wynosi 28,10 zł brutto (22,07 zł netto).

Umowa zlecenie - kalkulator

Wynagrodzenie netto z umowy zlecenia najlepiej obliczyć przy pomocy dedykowanego kalkulatora. Kalkulator umów zleceń wymaga podania kwoty brutto ustalonej w umowie, liczby źródeł dochodu, kosztów uzyskania przychodu, zaznaczenia czy złożyło się oświadczenie PIT-2. Można zaznaczyć również dodatkowe funkcje, takie jak:

nie odliczaj składki ZUS (umowa bez ZUS)

uwzględnij dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

nie uwzględniaj składki na ubezpieczenie zdrowotne

zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy

uwzględnij ulgę na PIT

Wniosek o zastosowanie kwoty wolnej od podatku

Kalkulator poda wysokość składek, podatku oraz kwotę netto. Będzie to wynagrodzenie, które zleceniobiorca otrzyma na rękę. Oblicz wynagrodzenie z umowy zlecenie >>>Kalkulator umów zlecenia

Zlecenie - składki ZUS

Czy od umowy zlecenia trzeba odprowadzać składki ZUS? Co do zasady zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od zlecenia odprowadza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Obowiązek ten ustaje, gdy zleceniobiorca w danym miesiącu z innych umów otrzymuje wynagrodzenie równe minimalnej płacy lub wyższe. W takiej sytuacji obowiązkowo opłaca się tylko składkę zdrowotną. Dobrowolna przy zleceniu jest natomiast składka chorobowa. Dzięki jej opłacaniu uprawnionym się jest do zasiłku chorobowego na zwolnieniu lekarskim, macierzyńskiego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Nie licząc zasiłku macierzyńskiego, pozostałe zasiłki można otrzymać po upływie tzw. czasu wyczekiwania. Składkę chorobową można opłacać od zlecenia objętego obowiązkowymi składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi.

Przykład Anna W. podpisała 3 umowy zlecenia na dany miesiąc z trzema różnymi zleceniodawcami. W wyniku tych umów otrzyma 5000 zł brutto wynagrodzenia. Podpisując kolejną umowę na ten miesiąc, wystarczy opłacić składkę zdrowotną. Nie ma obowiązku płacenia składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej.

Ważne Jeśli pracodawca podpisuje umowę zlecenie z własnym pracownikiem, odprowadza od niej wszystkie składki.

Umowa zlecenie – wzór

Umowa zlecenia nie musi być zawarta na piśmie, jednak warto to zrobić w celach dowodowych. Jak napisać umowę zlecenie? Oto wzór zlecenia: Umowa zlecenie