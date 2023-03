Czy AI to twórca?

Reklama

Sztuczna inteligencja to są systemy komputerowe, zdolne do wykonywania zadań, które w normalnych okolicznościach wymagają inteligencji człowieka. Sztuczna inteligencja działa w oparciu o dane pozyskiwane w wyniku uczenia maszynowego i są to modele oparte o sieci neuronowe, o rozwiązania bazujące na sieciach neuronowych - mówi Anna Szymańska.

Sztuczna inteligencja potrafi bardzo wiele. Potrafi zamieniać tekst na tekst, audio na tekst, audio na obraz albo też tekst na obraz, tekst na wideo, potrafi również generować obrazy za pomocą promptów - dodaje Szymańska.

Czy sztuczna inteligencja ma prawa autorskie?

Sztuczna inteligencja nie ma prawa autorskich, przynajmniej na razie. Wynika to z szeregu orzeczeń wydawanych przez sądy na całym świecie, zarówno na kontynencie i w Stanach Zjednoczonych, bo sztuczna inteligencja jest uznawana za maszynę. Nie może maszyna wygenerować utworu, autorem utworu zgodnie z i orzecznictwem, i z ustawodawstwem wszystkich państw na świecie może być tylko człowiek - stwierdza Anna Szymańska.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty “DGPtalk Z Pierwszej strony” znajdziecie także w serwisach: Spotify, Apple Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!