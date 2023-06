Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR w Związku Banków Polskich.

Wakacyjny portfel Polaków 2023. Raport – nasze drogie, polskie wakacje.

Jak wynika z naszego badania, wakacje w tym roku są znacząco droższe niż były jeszcze przed rokiem. To są oczywiście dane średnie. Jak wszystko policzyliśmy, to wychodzi, że średnio, czy spędzamy wakacje w parze, czy w rodzinie dwa plus dwa, na osobę musimy wydać 1614 zł. Rok temu było to 1358, czyli mamy taki dwudziestoprocentowy wzrost. To jest odzwierciedlenie tego wszystkiego, co słyszymy o inflacji. Inflacja naprawdę jest – mówi Przemysław Barbrich.

Pytamy w naszym badaniu, czemu część z nas nie wyjedzie na wakacje? Aż 41% odpowiada, moja sytuacja ekonomiczna na to nie pozwala. W ubiegłym roku było to 32%, więc tu widzimy znaczący wzrost – dodaje Barbrich.

Niezmiennie od wielu lat wybieramy Polskę. W tym roku 58 proc. badanych prawie 2/3 będzie spędzać wakacje w kraju. 22 proc. deklaruje, że chce wyjechać za granicę. Odsetek tych, którzy deklarują wyjazd za granicę, jest o 4 proc. wyższy niż rok temu. To może oznaczać, że analizujemy bardzo precyzyjnie ceny. Polska już do tanich krajów, jeśli chodzi o wypoczynek, nie należy. Kiedy znajdujemy oferty tańsze, a takie kierunki jak Bułgaria, Albania, często Egipt, także Turcja bywają w określonych okolicznościach tańsze, niż wypoczynek w Polsce to wybieramy tego typu wakacje – komentuje Przemysław Barbrich.