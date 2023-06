Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z Pierwszej Strony" jest Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

Przede wszystkim dane osobowe numer jeden, to jest nasz PESEL, numer dwa to jest imię, nazwisko. Mało kto wie o tym, że adres, jak również numer telefonu czy numer rejestracyjny samochodu, który jest przypisany do osoby fizycznej, czyli bezpośrednio do nas, to są dane osobowe i te dane powinniśmy chronić. One utożsamiają nas, człowieka jako daną osobę z imienia, z nazwiska. Numer. PESEL pokazuje również datę urodzenia, płeć – mówi Bartłomiej Drozd.

Dane osobowe to towar

To jest bardzo chodliwy towar. Jeżeli przestępca doprowadza do takiej sytuacji, że dane wyciekają, to jest w stanie sprzedać je na czarnym rynku. Jeżeli to jest, mniejsza grupa przestępcza może na przykład zaciągać zobowiązanie na nasze dane. Co spowoduje, że skutki tego będziemy odczuwać dopiero za kilka czy za kilkanaście miesięcy. Kiedy zapuka do nas komornik, kiedy przyjdzie do nas wezwanie do zapłaty, bo na przykład ktoś kupił pralkę na nasze dane, ktoś wziął maszyny w leasingu – dodaje Drozd.