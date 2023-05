Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z Pierwszej Strony" jest Jeremi Rybak, Country Marketing Managarem w Acer Polska.

Jest wyraźny brak zrozumienia pomiędzy młodzieżą a rodzicami w zakresie tego, czym jest esport, czym jest gaming. Jako Acer Polska postanowiliśmy odczarować ten temat. Według nas najlepszą drogą do tego jest danie przestrzeni, danie infrastruktury dla młodych ludzi, gdzie będą mogli przeżyć swoją pierwszą profesjonalną esportową przygodę. Platformą do tego jest turniej Predator Games, który dedykujemy szkołą podstawowym oraz szkołą średnim – mówi Jeremi Rybak.

Budujemy kulturę poprzez dostarczanie wiedzy, która mówi o tym, jak trzeba grać, jakie trzeba mieć nastawienie. Trzeba robić przerwy, trzeba się nawadniać, trzeba odpowiednio ustawić sobie fotel. Trzeba zadbać o to, żeby pokazać rodzicom, co daje esport i gaming konkretnie mi. Na przykład to, że ćwiczę język angielski. To, że łapie się z większą ilością rówieśników, czyli buduje swoje przyjaźnie. Rozwijam swoją społeczność – dodaje Rybak.