10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Według statystyk, codziennie w Polsce 15 osób odbiera sobie życie, a 225 próbuje to zrobić. Każde samobójstwo i próba samobójcza wpływa na średnio 20 osób z najbliższego otoczenia.

W trosce o zdrowie psychiczne Polaków, w czerwcu 2021, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z PZU, uruchomiło serwis "Życie warte jest rozmowy". Jest to pierwsza w Europie tego typu platforma internetowa, skierowana do osób w kryzysie i ich bliskich.

W jaki sposób można uzyskać tam wsparcie i jak rozmawiać z bliskimi, którzy zwracają się do nas z problemami, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) tłumaczy Lucyna Kicińska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Gdzie osoby w kryzysie mogą uzyskać pomoc online?

Dla osób, które są dotknięte kryzysem emocjonalnym i kryzysem suicydalnym, ale także dla ich bliskich, w czerwcu 2021 roku, został uruchomiony serwis "Życie warte jest rozmowy". Jest on dostępny pod adresem: www.zwjr.pl – wyjaśnia Lucyna Kicińska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Jaką pomoc można uzyskać w serwisie "Życie warte jest rozmowy"?

Pomoc mogą dostać tam zarówno osoby, które same potrzebują wsparcia, jak i osoby, które chcą znaleźć informacje i wskazówki jak rozmawiać z osobą w kryzysie suicydalnym czy wskazówki jak rozpoznać nastoletnią depresję. Takie informacje mogą znaleźć nie tylko bliscy, ale też profesjonaliści.

Tak więc każda osoba, która styka się z kimś w kryzysie, ale nie wie, co ma zrobić, może znaleźć tam: wskazówki, filmiki, animacje, które przybliżają to, w jaki sposób reagować, żeby osoba w kryzysie uzyskała od nas pomoc i wsparcie.

Jeżeli, w zasobach tej strony, nie znajdziemy odpowiedzi na pytania, które mamy, to można też napisać do specjalistów tego serwisu. Można opisać problem swój, bądź osoby ze swojego otoczenia i otrzymać spersonalizowaną, przygotowaną dla każdej osoby indywidualnie, odpowiedź. Uzyskamy wskazówki oraz informacje, gdzie konkretnie szukać pomocy.

W serwisie dostępna jest także baza miejsc pomocowych, gdzie każdy może wyszukać placówkę najbliżej swojego miejsca zamieszkania – podkreśla Kicińska.

Dlaczego warto szukać pomocy?

Zapraszam wszystkie osoby do zajrzenia na tę stronę, żeby nie być samemu w tej sytuacji kryzysowej. Bo to, że wiemy, że naszemu dziecku czy dorosłej osobie w naszym otoczeniu, towarzyszą myśli samobójcze i obniżony nastrój, to jest sytuacja, która nas bardzo obciąża i wywołuje w nas niepokój.

To jest sytuacja, która może nas paraliżować, dlatego musimy też zatroszczyć się o siebie. Z jednej strony, uzyskując wiedzę, jak postąpić, aby pomóc, a z drugiej – uzyskując wsparcie i zrozumienie dla siebie. To właśnie daje nam serwis "Życie warte jest rozmowy" – przekonuje Kicińska.

Lucyna Kicińska – suicydolożka, od ponad 16 lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Członkini Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.