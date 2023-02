Reklama

No więc jeżeli powiemy że to była reklama serwisu streamingowego Disney+ no to wielu się złapie za głowę, bo to kolejny przykład na to, bo już omawialiśmy poprzednie, że Disney+ jest platformą rodzinną, ale ta rodzina to już jest trochę inaczej pomyślane. Chodzi o rozrywkę nie tylko dla dzieci nie tylko dla młodzieży, ale i o to żeby tata z mamą usiedli sobie wieczorem i pooglądali różnego rodzaju historie - mówi Marcin Cichoński.

Serial przedstawia początki Chippendales’ów . To znaczy jak oni się zrodzili, w czyjej głowie się zrodzili, jak powstał pierwszy klub, jakie były wątpliwości natury finansowej, no bo natury etycznej to w zasadzie tam wątpliwości nie było. Gdyby można było pójść jeszcze dalej jeszcze mocniej to myślę, że pomysłodawcy tego, że panowie wychodzą na scenę i rozbierają się dla pań zdecydowanie nie wahali się by pójść jeszcze dalej – dodaje Marcin Cichoński.

