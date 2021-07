Gościem Marcina Cichońskiego w podcaście "DGPtalk: Po stronie kultury" jest Natalia Nykiel – wokalistka, autorka tekstów. W lipcu 2021 ukazał się jej najnowszy singiel "P.R.I.D.E.", zapowiadający nowy album.

Czego możemy się po nim spodziewać? Jaką oprawą i wizerunkiem scenicznym artystka zaskoczy nas tym razem? Co dał jej półroczny pobyt w Portugalii? Posłuchajcie!

O SINGLU "P.R.I.D.E." I CELEBRACJI RÓŻNORODNOŚCI

Piosenka "P.R.I.D.E." jest pierwszym puzzlem do ułożenia, jeśli chodzi o całą nową płytę. Choć wydaje mi się, że jest ona też takim bardzo mocnym momentem na płycie, najbardziej pozytywnym. I takim totalnie otwierającym drzwi, jako pierwszy singiel, do zapoznania się ze światem mojej trzeciej płyty.

"P.R.I.D.E.", czyli: Piękno, Równowaga i Dobra Energia. To jest ode mnie też taka celebracja różnorodności i powiedzenie moim fanom, którzy być może zmagają się z problemami typu wykluczenie, że: „ej, jestem tu, jestem dla Was i chciałabym, żebyście błyszczeli, żebyśmy my wszyscy błyszczeli razem”.

O NOWEJ PŁYCIE

Wyszliśmy z moim producentem Foxem z założenia, że chcemy zrobić płytę popową. Taką klasyczną, piosenkową płytę popową. Wydaje mi się, że się nam to udało, ale eksperymenty też są.

Myślę, że ta płyta będzie bardzo różnorodna. Wiem, że kolejny singiel będzie dawał też tę "mroczną Nykiel", im dalej w las, tym będzie bardziej nostalgicznie, osobiście i elektronicznie.

O PORTUGALII I FASCYNACJI FADO

Portugalia to dla mnie też zdecydowanie Fado. Na koncertach Fado bywałam jak tylko mogłam i to jest wspaniała muzyka. To jest coś tak totalnie niepowtarzalnego.

Ale Portugalia to dla mnie też te plaże z klifami, punkty widokowe w Lizbonie i bary na dachach. Dobre jedzenie, ale ciężkie: Bacalhau na milion sposobów. To jest taka popularna ryba, którą przyrządzają na trzysta różnych sposobów.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!