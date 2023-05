Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów.

Czym jest rzetelność w biznesie?

Czy polscy przedsiębiorcy są rzetelni?

Co znaczy rzetelna firma?

Możemy powiedzieć, że jest całkiem nieźle, każda firma, która podejmuje jakiekolwiek działanie biznesowe, w zdecydowanej większości respondentów ponad 77%, uważa, że powinna się kierować zasadami etycznymi. Być uczciwa, rzetelna, płacić w terminie. Gorzej już jest potem, jak schodzimy głębiej, jak analizujemy twarde dane – mówi Andrzej Kulik.

W tym samym badaniu, kiedy pytaliśmy, czy jeżeli kontrahent omyłkowo nadpłaci jakąś kwotę, ale nie upomni się to, czy należy mu zwrócić, czy nie. Tutaj również bardzo wysoki odsetek 76% ankietowanych mówiło, tak. Niezależnie od tego, czy się upomni, trzeba oddać – dodaje Kulik.

Kiedy schodzimy głębiej, kiedy pytamy, czy jeżeli przedsiębiorca miałby wybór między zapłaceniem kontrahentowi a zainwestowaniem środków w jakieś przedsięwzięcie, które wygląda na obiecujące i może przynieść w krótkim terminie jakiś zysk, no to już gorzej wygląda. Takich osób, które by się zdecydowały na to, żeby jednak zainwestować, a nie zapłacić było 33% - komentuje Andrzej Kulik.

Andrzej Kulik, Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji w KRD.

