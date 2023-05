Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” jest Mateusz Ossowski z Barracuda Networks.

Zaobserwowałem próbę wykorzystania automatu w tym wypadku czatu GPT do przygotowywania wiadomości phishingowych. Każdy z nas korzysta z poczty, bardzo często więcej niż jednej skrzynki mailowej, chociażby jedna skrzynka służbowa, druga skrzynka prywatna. Niestety phishing nadal jest najłatwiejszym, najpopularniejszym i najbardziej skutecznym atakiem na pracownika każdej organizacji. Te banalne i proste wiadomości, na które niestety ludzie się łapią, to tak zwany spear phishing. Czyli gdy przestępca zada sobie trochę więcej trudu i będzie starał się wiadomość dopasować. Klocki układanki naprawdę zadziałają. Pisze do nas osoba, która się pod kogoś podszywa i faktycznie wygląda na to, że jest naszym klientem. Powołuje się na różne informacje, które być może między sobą wymieniamy. Na koniec dnia problem będzie polegał na tym, że można by to było wykorzystać, chociażby do pisania jeszcze bardziej spersonalizowanych i lepszych wiadomości — mówi Mateusz Ossowski.

Uprościmy sobie to do sytuacji, kiedy na przykład jedziemy samochodem. W samochodzie będzie system, który jeśli się zagapimy, to za nas zahamuje, żebyśmy nie potrącili pieszego na pasach, albo nie wjechali w samochód, który jest przed nami. Tutaj do bezpieczeństwa zatrudniliśmy jakąś maszynę, w tym wypadku radar połączony z komputerem, połączony z hamulcami, światłami awaryjnymi i jakimś piszczącym jeszcze w desce rozdzielczej brzęczkiem. To nie jest wojna maszyn, to jest narzędzie, które nas wspiera – dodaje Ossowski.

