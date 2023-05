Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Katarzyna Kuniewicz, Dyrektor badań rynku Otodom Analytics.

RAPORT: Preferencje nabywców mieszkań 2022

Przedstawione w raporcie preferencje to są jednak marzenia. Na pewnym etapie poznawania rynku, przez potencjalnego nabywcę mieszkania, są korygowane. My te korekty w trakcie roku 2022, ale i 2023 obserwujemy. One wynikają nie tylko z tego, że zmienia się rynek, otoczenie, w którym ktoś podejmuje decyzję o zakupie mieszkania. Również dlatego, że sama decyzja o zakupie mieszkania nie jest gwałtowna, wymaga czasu – mówi Katarzyna Kuniewicz.

37 proc. osób zaznaczając zupełnie dobrowolnie, bez podpowiedzi, jakiej liczby pokoi szuka, to wskazuje dwa pokoje. Drugą dużą grupom – 28 proc. potencjalnych nabywców wskazuje trzy pokoje jako pożądaną liczbę pokoi. Trzecią grupom, oczywiście chcielibyśmy pójść w kierunku cztery pokoje, tak nie jest – dodaje Kuniewicz.