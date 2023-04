Gościniami Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" są Anna Gruszecka, Vital Voices Chapter Poland oraz Barbara Man, Mentee.

Global Mentoring Walk

Jest to wydarzenie, które jest organizowane przez Vital Voices Chapter Poland. Ideą jest wspieranie talentów przywódczych kobiet. Podczas jednodniowego spotkania, spaceru mentorzy i mentorki, bo do tych ról zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn, wspierają inne kobiety, które aspirują do ról liderskich – mówi Anna Gruszecka.

Pomimo tego, że już swoje doświadczenie zawodowe mam, czasami warto spotkać się z osobami, które mają doświadczenia z obszarów, które nas interesują i porównać te rzeczy, z którymi my się zmagamy na co dzień z elementami, które inne osoba ma już przepracowane. Podczas swojego Global Mentoring Walk spotkałam fantastyczną dyplomatkę, z którą rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób zdobywała kolejne szczeble kariery. W jaki sposób zmagała się z różnymi wyzwaniami i budowała swoją markę, budowała swoje doświadczenie, budowała swoją ekspercką pozycję w świecie dyplomacji – dodaje Barbara Man.