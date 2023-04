Reklama

Wiemy, że reklamy pozwalają finansować internet, pozwalają na dostęp do informacji. Musimy dbać o ich jakość i przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Dane na temat niewłaściwych reklam bardzo dobrze pokazują, jak w czasie rozwija się całe zjawisko. Pokazują też, że oszuści nie próżnują - mówi Piotr Marzec.

Nasi użytkownicy są ważni

Musimy ich chronić, musimy, też pracować na zaufanie, którym nas obdarzają. Korzystając z naszych produktów, darzą nas olbrzymim zaufaniem. Zabezpieczając ich przed takimi oszustwami, przed nieodpowiednimi reklamami budujemy także nasze zaufanie - dodaje Piotr Marzec.

Nieodpowiednie reklamy – czyli?

Przede wszystkim będą to reklamy niezgodne z prawem. Mamy też własne zasady reklamowe, które czasem idą troszeczkę dalej. Mogą to być na reklamy związane z dezinformacją, przykładowo negowanie zmian klimatycznych. Reklamy w zakresie zdrowia, wszelkie cudowne kuracje, cudowne leki. Obiecywanie efektów, które naukowo nie mogą się wydarzyć. Bardzo prosty przykład niebezpiecznej reklamy to reklama materiałów wybuchowych, taką reklamę też zdarzyło nam się zablokować - komentuje Piotr Marzec.