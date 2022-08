Reklama

Mocne fundamenty polskich firm

– W Polsce są dwie specyficzne rzeczy. Jedną jest to, że ludzie bardzo chętnie zakładają firmy i są bardzo przedsiębiorczy. To powoduje, że jest dosyć konkurencyjny rynek tzn. w jakikolwiek rodzaj biznesu się wchodzi, to jest duża konkurencja, żeby się wybić, nie jest łatwo. Natomiast, to tworzy dosyć mocne fundamentalnie firmy, które umieją sobie radzić w recesji, w trudnym otoczeniu rynkowym. Generalnie jest to zdrowe dla gospodarki i wydaje mi się, że przyczyniło się do sukcesu Polski przez ostatnie 30 lat, sukcesu ekonomicznego – mówi Marcin Majewski.

Jak poprowadzić firmę po tym, kiedy odniesiemy sukces

– Jeżeli chodzi o drugą specyfikę polskich firm, to bardzo dużo polskich przedsiębiorców nie wie, nie myśli, nie ma doświadczenia z kwestiami własnościowymi, kapitałowymi i co z tym, co po tym, jak będą prowadzić firmę po 10, 20, 30 latach. Dotyczy to zwłaszcza pokolenia, które zaczynało w latach 80-tych. Myślę, że większość ludzi nie zadawał sobie tego pytania, jak poprowadzić firmę po tym, kiedy odniosą sukces i przez to bardzo wielu ludzi uważa, że decyzja o prowadzeniu firmy to jest decyzja na całe życie – dodaje Majewski.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Marcin Majewski – Aventis Advisors.