Pandemia i związane z nią ograniczenia wpłynęły na zachowania konsumenckie i rynek dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Niektóre branże zyskały, dla innych był to jednak trudny czas. Jaka jest aktualna sytuacja na rynku napojów i przekąsek sportowych? Jaka przyszłość czeka tę kategorię?

Gościem Szymona Glonka (Infor.pl) w najnowszym odcinku podcastu "DGPtalk: Obiektwynie o biznesie" jest Leszek Muzyczyszyn, Senior Partner w Innova Capital. Posłuchajcie!

Jaka jest aktualna sytuacja na rynku napojów i przekąsek sportowych?

Na pytanie o sytuację w tej kategorii nie da się odpowiedzieć, nie dotykając kwestii pandemii. Pandemia zakłóciła i zdestabilizowała ten rynek w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

My jednak wierzymy w branżę produktów konsumenckich, które są w linii mega trendów, których wszyscy mamy świadomość, czyli: produktów bardziej naturalnych, mniej przetworzonych, produktów dla ludzi bardziej aktywnych, a więc tzw. produktów life-style’owych.

Natomiast oczywiście jest też tak, że duża część tych produktów to produkty impulsowe i to są produkty spożywane i często kupowane w ruchu. W związku z tym, zakłócenia pandemiczne, związane przede wszystkim z tym, jak wyglądał handel detaliczny, nie mogły pozostać bez wpływu na to, jak te kategorie rynkowe się zachowywały – zauważa Leszek Muzyczyszyn.

Jak pandemia wpłynęła na sprzedaż napojów i przekąsek sportowych?

Wszyscy pamiętamy momenty, kiedy przed sklepami stały kolejki, wpuszczane były po 4 osoby, które robiły maksymalnie szybko, maksymalnie duże zakupy najpotrzebniejszych rzeczy. To nie jest sposób robienia zakupów, który sprzyja kupowaniu produktów impulsowych.

Zamknięte siłownie, ograniczenia aktywności sportowej, ograniczenia w aktywnościach na świeżym powietrzu i jakichkolwiek zbiorowych imprezach też nie mogły pozostać bez wpływu na to, jak te kategorie się sprzedawały – podkreśla Muzyczyszyn.

Jaka przyszłość czeka rynek napojów i przekąsek sportowych?

Wierzę, że ta sytuacja jest chwilowa, bo tego mega trendu konsumenckiego nie da się zatrzymać. Myślę, że to będzie trend idący tylko w jedną stronę. Jestem też głęboko przekonany, że w miarę jak dojrzewa nam kolejne pokolenie konsumentów, ludzi młodych, to oni będą wchodzić w te, trochę inne, przyzwyczajenia konsumpcyjne.

Jeśli chodzi o szanse na rozwój, to jest to przede wszystkim wpływ zwiększającej się świadomości konsumentów, dotyczącej składu produktów i ich wpływu na zdrowie i samopoczucie. Moim zdaniem, tu będzie wyraźne przesunięcie w stronę bardziej odpowiedzialnej konsumpcji. Trend w stronę produktów zdrowszych, mniej przetworzonych, bardziej naturalnych i funkcjonalnych – stwierdza Leszek Muzyczyszyn.

Leszek Muzyczyszyn - Senior Partner w Innova Capital. Odpowiedzialny za prowadzenie tej funkcji portfela, która nadzoruje proces rozwoju inwestycji funduszu Innova. Jest ponadto zaangażowany w koordynowanie finansowania i zaciągania zobowiązań kredytowych dla nowych inwestycji oraz dla spółek portfelowych. Brał udział w prowadzeniu inwestycji m.in. w Bakalland/Delecta czy OSHEE.