Młode, pełne energii i aktywne zawodowo. Połączyło je doświadczenie niepełnosprawności. Joanna Olszewska oraz Iwona Lewandowska w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) opowiadają, jaki jest polski rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami i jacy są przedsiębiorcy. Czy chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne? Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Do kogo skierowana jest kampania „Pracodawca z sercem?”

Joanna Olszewska: Zauważyłam, że osoby z niepełnosprawnością potrzebują pomocy na otwartym rynku pracy. Ponieważ pracodawcy często ich nie rozumieją. Ich formy i czasu pracy. Ta kampania ma pokazać, że można pracować z osobami z niepełnosprawnością tym pracodawcom, którzy jeszcze nie zatrudniają takich osób.

Iwona Lewandowa: Kampania społeczna „Pracodawca z Sercem” powstała po to, żeby obalać mity i poprawiać świadomość pracodawców na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że bardzo ważne jest to, żeby podejmować się rehabilitacji zawodowej.

Czy rynek pracy w Polsce jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami?

JO: Pracodawca nie rozumie często, że pracownik z niepełnosprawnością jest pełnosprawnym pracownikiem. Tacy pracownicy są to w tej chwili często osoby bardzo dobrze wykształcone, znające języki obce, znające pracę zdalną. Pokazujemy pracodawcy, że takie osoby mogą pracować na wielu stanowiskach i współuczestniczyć w rozwoju firmy.

Czy osoba z niepełnosprawnością powinna wpisywać taką informację w CV?

IL: Nie ma takiej konieczności prawnej, by informować pracodawcę o tym, że jest się osobą z niepełnosprawnością, ani na jakie schorzenie się choruje. To raczej kwestia dogadania się w momencie wykonywania pracy, bo czasem trzeba mieć jakieś udogodnienia. Może być potrzebny jakiś dodatkowy sprzęt do pracy. To jest kwestia, bardziej bym powiedziała, etyczna. Na początku nie musimy wpisywać tego w CV, ani o tym mówić. Myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna. […] Są osoby otwarte, takie jak ja na przykład, które nie mają problemu, żeby o swojej niepełnosprawności powiedzieć czy nawet wpisać ją w CV.

Joanna Olszewska, pomysłodawczyni kampanii "Pracodawca z Sercem" oraz Prezes w BPO Network, która od wielu lat pracuje nad poprawą świadomości na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Iwona Lewandowska, Manager ds. Wdrożeń w BPO Network.

Kampania społeczna „Pracodawca z Sercem” ma na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, poszerzenie świadomości w kwestii korzyści dla pracodawców wynikających z zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, a także burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją i sztucznymi podziałami w społeczeństwie. Akcja, której pomysłodawcą jest firma BPO Network, została objęta patronatem honorowym przez Panią Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg.

