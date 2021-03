Trzecia fala najbardziej uderzy w branżę beauty. Zamykanie jej nie ma żadnego uzasadnienia, bo ani salon fryzjerski, ani gabinet kosmetyczny nie jest źródłem zakażeń COVID-19 – mówi Michał Łenczyński. Jak podkreśla w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) fryzjerzy, kosmetyczki praktycznie z dnia na dzień zostają pozbawieni możliwości pracy i zarabiania. A realnej finansowej pomocy rządu na ten moment nie ma – podsumowuje.

Jak zareagowała branża kosmetyczna na nowe obostrzenia?

Niestety już od jutra, czyli od soboty 27 marca, wszystkie salony: fryzjerskie, kosmetyczne, salony urody muszą być zamknięte. Był to swego rodzaju szok. Psychologowie mówią, że my niestety wszyscy, jako społeczeństwo znajdujemy się w fazie wyczerpania. […] Jest to pewnego rodzaju, spodziewany, ale jednak szok. Nie przyjmowaliśmy do siebie, że może to znowu nastąpić. Ale stoimy przed tym, że od jutra 300 tysięcy osób nie może pracować.

Czy salony kosmetyczne i fryzjerskie są bezpieczne?

Historia pokazała, że salony kosmetyczne i fryzjerskie są najbezpieczniejsze spośród wszystkich miejsc usługowych właśnie ze względu na ten szczególny rygor sanitarny i charakter usługi. Usługi odbywają się jeden na jeden. Usługi są zapisywane wcześniej. Klienci specjalnie nie mijają się. Fryzjerki, kosmetyczki są osobami szczególnie dbającymi o zdrowie i uczącymi się zasad sanitarnych, zanim jeszcze wezmą do ręki pierwszy pilnik. Jest to dla nas tym bardziej sytuacja niezrozumiała.

Jakie są oczekiwania branży beauty wobec rządu?

Jedyny krok, jaki możemy podjąć, to udać się do rządu po doraźne wsparcie finansowe. Mamy bardzo szczegółowo opracowane postulaty. Spotkania negocjacyjne odbyły się wczoraj w godzinach popołudniowych, uczestniczyłem w nich z przedstawicielami „Beauty Razem”. Postawiliśmy bardzo twarde warunki. […] Jedynym rozwiązaniem, aby lockdown był skuteczny jest zapewnienie przez rząd podstawowych środków na przetrwanie.

Michał Łenczyński – reprezentant polskiej branży beauty i założyciel Beauty Razem.