Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia”

Debatowaliśmy jak najlepiej kształcić, a w zasadzie kształtować studentów. Żeby byli jak najlepiej przygotowani do rynku pracy, do oczekiwań pracodawców. Dużo wyzwań przed nami – mówi Piotr Wachowiak.

Sztuczna inteligencja

Tak, to jest największe wyzwanie przed nami wszystkimi, również przed edukacją. Nie możemy się bać sztucznej inteligencji, tylko musimy ją mądrze wykorzystać. Żeby ona wspomagała nas w działaniu. Żeby ona wspomagała studentów. Tu stoją wyzwania przed pracami licencjackimi, przed pracami magisterskimi, przed esejami, przed każdą formą pisemną, sprawdzającą umiejętność studentów. Jeden z profesorów powiedział, ciekawy przykład, że on wie i powiedział studentom, że wie, że będą korzystali ze sztucznej inteligencji. Niech ten esej napisze sztuczna inteligencja, a oni mają ocenić krytycznie, co ona zrobiła źle, jakie błędy popełniła, z czym się zgadzają, z czym się nie zgadzają. To jest pokazanie jednej możliwości, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby to była praca samodzielna studentów – dodaje Wachowiak.