Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” jest Paweł Michalski, Solutions Architect w Iron Mountain Polska.

e-Doręczenia

To usługi kwalifikowane, które zastąpią i to niebawem listy polecone. Możemy spodziewać się bardzo dużych korzyści w zakresie redukcji kosztów wynikających z nadawania listu poleconego i potwierdzenia odbioru. To jest poziom około 10 zł dla obywatela za przesyłkę. Cała praca związana z nadaniem, drukowaniem, adresowaniem, kopertowaniem, czynnik ludzki związany z zaniesieniem listu na pocztę, to wszystko będzie zastąpione możliwością wysłania i odbierania korespondencji z dowolnego miejsca na świecie, z dowolnego urządzenia elektronicznego – mówi Paweł Michalski.

Jak założyć adres do e-doręczeń?

Zachęcam państwa do odwiedzenia strony gov.pl, gdzie możecie poczytać o tej usłudze. Jest tam sekcja Q&A z bardzo dużą ilością informacji. Założenie adresu elektronicznego odbywa się właśnie poprzez ten portal. W odpowiedniej zakładce wybiera się poprzez profil zaufany czy też bankowość elektroniczną żądanie założenia takiego adresu, który automatycznie, jeżeli chodzi o spółki, jest wpisywany do KRS, jeżeli chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do CEIDG – dodaje Michalski.

