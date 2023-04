Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” jest Krzysztof Bartnik,Founder & CEO Imker.

Jakie branże mają przyszłość?

O jakich zawodach marzą dzisiejsi nastolatkowie?

Czym jest ekonomia twórców?

Zacząłbym od tego, kim nastolatkowie, czy młode osoby chciały być w przyszłości. Niedawno było ciekawe badanie na ten temat. W Polsce chcą być programistą, w krajach skandynawskich chcą być autorem. Jeszcze rok czy 2 lata temu chcieli być youtuberem. Ekonomia twórców to jest właśnie sposób na to, by te marzenia zrealizować za pomocą internetu. Czyli przekazujemy swoją wiedzę, zamieniamy je w twórczość. Na książkę, na film na kurs internetowy. Sprzedajemy ją i na tym zarabiamy – mówi Krzysztof Bartnik.

Nie jest tak, że w tym momencie trzeba mieć dziesiątki, setki tysięcy obserwujących fanów, żeby po prostu pozwolić sobie na ciekawe życie. Można to zrobić zupełnie ze znacznie mniejszą publicznością. Znam twórców, którzy mają po 100 po 200 po 300 osób, które śledzą ich poczynania, ale po prostu kupują od nich wszystko, co wydają. To spokojnie pozwala na bardzo fajne, wygodne życie – dodaje Bartnik.