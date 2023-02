Reklama

Czym jest program Erasmus?

Kto może skorzystać z Erasmusa?

Czy Erasmus jest płatny?

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Reklama

W tym programie beneficjentami są dwie grupy przedsiębiorców, jedna grupa to są przedsiębiorcy przyjmujące, czyli przedsiębiorcy, którzy są na rynku powyżej 3 lat, mają już doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, utrzymali się przez te 3 lata na rynku. W związku z tym mają doświadczenie, którym mogliby się podzielić właśnie z tymi młodymi przedsiębiorcami. (…) Druga grupa to ci młodzi przedsiębiorcy, ale młodzi nie dlatego że mają mało lat i są młodymi osobami, tylko dlatego że nie mają doświadczenia jak być przedsiębiorcą - mówi Monika Fiszer

Żeby móc aplikować z Polski trzeba być w Polsce minimum pół roku, 183 dni, natomiast jeżeli na przykład jakaś osoba z Polski wyjedzie powiedzmy do Hiszpanii i w tej Hiszpanii przebywa te sześć miesięcy, to może aplikować do tego programu hiszpańskiego i do hiszpańskiej instytucji pośredniczącej. (…) Czyli ten program nie ma takich ograniczeń, że z Polski mogą aplikować tylko Polacy. Z Polski mogą aplikować obywatele Unii Europejskiej, którzy mieszkają w Polsce minimum te pół roku. Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest jeden z takich programów mobilności, który Komisja Europejska propaguje, żeby pokazać, że Unia Europejska to jest możliwość przemieszczania się z kraju do kraju bez żadnych ograniczeń takich związanych z zatrudnieniem, z zakładaniem działalności gospodarczej - dodaje Fiszer