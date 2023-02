Reklama

Co to jest CSR?

Jakie firmy stosują CSR?

Czym różni się CSR od zrównoważonego rozwoju?

W jaką stronę rozwija się CSR?

CSR w praktyce. Barometr Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej

Reklama

Mogę się pochwalić, że jest to właściwie jedyne cykliczne badanie dotyczące CSR’u w Polsce prowadzone wśród firm, wśród biznesu. To jest o tyle ciekawe, że dzięki temu możemy właśnie prześledzić jakie są tendencje, jakie są trendy, jak to było siedem lat temu – mówi Mariusz Kielich.

Coraz większa część inwestorów zagranicznych ale też tutaj działających na polskim rynku zwraca uwagę na to w jaki sposób firmy angażują się w obszar ESG tak żeby on był jak najbardziej spójny z wizją i ze strategią podejmowaną przez poszczególne przedsiębiorstwa – dodaje Kielich.

Oczywiście tym głównym powodem od samego początku jest kwestia wizerunku, wzmocnienia wizerunku organizacji. Nie ukrywajmy, część tych działań, które są prowadzone też mają efekt wizerunkowy jest to jeden z efektów, z celów, które sobie firmy stawiają jeśli chodzi o angażowanie się w tego typu projekty. Natomiast na drugim miejscu firmy wskazują, że ważna jest taka wewnętrzna potrzeba i motywacja, że faktycznie te działania są prowadzone z potrzeby, takiej wewnętrznej potrzeby serca – mówi Mariusz Kielich.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty DGPtalk Obiektywnie o Biznesie znajdziecie także w serwisach: Spotify, Apple Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!