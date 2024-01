Gościem Karoliny Pondel-Sycz w podcaście DGPTalk Eureka! jest malarz, Roman Lipski, który w swojej twórczości współpracuje z fizykami kwantowymi i specjalistami od Sztucznej Inteligencji.

Sztucznie inteligentna muza:

Roman Lipski pochodzi z Nowego Dworu Gdańskiego, a od 1989 roku mieszka i tworzy w Berlinie. Na początku swojej kariery malarskiej tworzył monochromatyczne obrazy inspirowane dzieciństwem w powojennej Polsce. W wywiadzie mówi o tym jak narzędzie oparte o Sztuczną Inteligencję (ang. Artificial Intelligence, AI) pomogło mu w kryzysie twórczym. W 2016 roku rozpoczął projekt wraz z kolektywem artystów YQP i firmą Birds on Mars, w którym stworzono algorytm AI, który pomógł mu eksperymentować z ekspresyjnymi możliwościami malarstwa, aby zacząć malować abstrakcyjne obrazy pełne barw. Jak tłumaczy w rozmowie: „Digitalny output miał wiele cech wspólnych z moim własnym malarstwem, stwierdziłem, że nie będę tych digitalnych obrazów używał jako oddzielne dzieła sztuki, tylko będę wykorzystywał te obrazy jako pewnego rodzaju inspirację, żeby malować dalej, a koncept, który stworzyliśmy, nazwaliśmy sztucznie inteligentną muzą.” Algorytm AI był uczony na dotychczasowych dziełach malarza, aby na ich podstawie wygenerować nowy kierunek tworzenia dla artysty - „Kiedy, zobaczyłem jak sieci neuronowe rozłożyły na części, później złożyły na nowo informacje powstałe w wyniku moich obrazów, byłem zachwycony tymi wariacjami formy i kolorami, które się pokazały, to bardzo pomogło mi zmienić styl, czyli zacząć malować abstrakcyjnie, tak jak chciałem.” – dodaje.

Obrazy malowane fizyką kwantową:

Roman Lipski jest pionierem w dziedzinie sztuki kwantowej dzięki współpracy z naukowcami kwantowymi dr Jamesem Woottonem i Marcelem Pfaffhauserem oraz IBM Research Europe. Jego współczesne prace są tworzone przy użyciu Quantum Blur, narzędzia, które koduje obrazy w stany kwantowe i umożliwia manipulowanie nimi za pomocą operacji kwantowych – „Ta płaszczyzna obrazu, mogłem ją tak przekręcić, tak zmienić i obrócić, powiększyć i rozszerzyć, że mogłem wędrować we własnych obrazach.” – tak opisuje to doświadczenie. Eksperymentując z technologią, Lipski podkreśla twórczą interakcję sztuki i nauki, tworzy nowe formy kreatywności i odkryć, a jego prace rzucają wyzwanie konwencjom malarstwa, jednocześnie angażując się w jego tradycję i dziedzictwo: „Powstało parę takich projektów, że przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości można obraz, który stworzyłem eksplorować od wewnątrz. Ten trzeci wymiar to była kompletnie zmiana mojego podejścia, ekspresji.” – wyjaśnia – „Ten trzeci wymiar, którego mi brakowało, spowodował, że pracuję teraz nad nowym eksperymentem. Co jest bardzo bliskie malarstwu, tkam obrazy, dywany i dzięki temu kreuję rzeczywiście trzeci wymiar.” – dodaje.

Podcast został zrealizowano w ramach grantu dziennikarskiego, podczas Berlińskiego Tygodnia Nauki (Journalism research grant Berlin Science Week 2023)

Autor: Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki