Grant od Billa Gatesa

Dofinansowanie ma być wykorzystane na dalszy rozwój autorskiej technologii modyfikacji mRNA, w tym do weryfikacji technologii modyfikacji końca 5’ mRNA

w kierunku zastosowań w leczeniu m.in. chorób wirusowych i nowotworowych.

Grant to nie tylko środki finansowe – ExploRNA Therapeutics będzie współpracować z kanadyjską firmą Acuitas. Acuitas specjalizuje się w systemach dostarczania leków zawierających kwasy nukleinowe na bazie nanocząstek lipidowych, które umożliwiają szczepionkom wnikanie do komórek organizmu. Spółka ExploRNA Therapeutics powstała w 2019 roku z inicjatywy prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i Marka Baranowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Jakuba Gołąba i prof. Dominiki Nowis z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Polscy naukowcy badają skuteczność terapeutyczną modyfikowanego mRNA. Jak podkreśla w naszej rozmowie prof. Jacek Jemielity: „Zajmujemy się tym, aby mRNA było trwalsze i żeby z jak najmniejszej ilości mRNA uzyskać jak najwięcej białka terapeutycznego”. Zmniejszenie dawki mRNA w szczepionkach ograniczy skutki uboczne terapii oraz obniży koszty ich produkcji.

Modyfikacja mRNA:

mRNA to rodzaj kwasu rybonukleinowego (informacyjne RNA), który pośredniczy pomiędzy informacją genetyczną zapisaną w postaci cząsteczek DNA a białkami.

W podcaście prof. Jacek Jemielity opisuje mRNA jako „nasz komórkowy przepis na białko”. Białka spełniają rolę we wszystkich procesach zachodzących w naszych organizmach, a sposób ich produkcji jest uniwersalny. mRNA to przepis na dowolne białko, który można też dostarczyć z zewnątrz. Zatem mRNA ma potencjalnie wiele zastosowań terapeutycznych. Badania nad terapeutycznymi zastosowaniami mRNA trwają już ponad 20 lat, jednak to w grudniu 2020 roku zaakceptowano pierwszy na świecie terapeutyk na bazie mRNA – szczepionkę przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (BioNTech/Pfizer). Firma BioNTech w 2011 roku pozyskała od naukowców tworzących dziś spółkę ExploRNA Therapeutics metodę stabilizacji nietrwałego mRNA. Choć technologia nie została bezpośrednio wykorzystana do opracowywania szczepionki na COVID-19, znalazła swoje zastosowanie w kilkunastu badaniach klinicznych przeciwko nowotworom.

Autor: Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki