Już 14-15 maja w EC1 Łódź – Miasto Kultury odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń naukowych, społecznych i kulturalnych jakim jest IV Międzynarodowy Kongres Kultura Miasta Regeneracyjnego.

Wydarzenie stawia sobie za cel nie tylko inspirowanie mieszkańców do angażowania się w życie społeczne, ale również zapewnienie im narzędzi i zasobów potrzebnych do współtworzenia lepszej przyszłości dla swojej społeczności. Poprzez szeroki wachlarz działań kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych zachęca do aktywności społecznej, współpracy międzykulturowej oraz wzmacniania lokalnych tożsamości.

– Zależy nam na tym, żeby kongres nie był tylko spotkaniem, lecz stał się trwałą platformą współpracy i dialogu pomiędzy różnymi grupami społecznymi, instytucjami kulturalnymi, władzami miejskimi i innymi interesariuszami. To właśnie poprzez wspólne podejmowanie działań, decyzji i realizację projektów Kongres może przyczynić się do trwałych zmian w miastach, które odzwierciedlają głos społeczności i promują rozwój lokalny – mówi prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast.

Dwa dni kongresu będą wypełnione szeregiem dyskusji oraz wystąpień 130 ekspertów i ekspertek z Polski i z zagranicy, w gronie których są:

Marcin Dymiter – muzyk, autor nagrań terenowych, producent muzyczny

Zofia Zembrzuska – Zastępca Dyrektora, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

Bart Volkers – Director, Circulair Groningen; strategic advisor, Circulair Friesland

Natalie Moore – Bristol UNESCO City of Film

Nadin Augustiniok – University of Hasselt, Bauhaus University Weimar

Tomasz Lipiński – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Music Export Poland; autor piosenek

To tylko niektóre sesje, w których zabiorą głos: Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwoju miasta; „Ikony” architektury w procesie odnowy miast – lekcja dla miasta; Dlaczego biznes inwestuje w kulturę?; Performance artystyczny jako forma transformacji miasta; Łódź Filmowa – dlaczego w Łodzi się udaje?; Kultura podwórkowa w regeneracji miasta; Kultura festiwalowa – to tylko niektóre sesje, w których zabiorą głos.

Części merytorycznej będzie towarzyszyć 13 wydarzeń kulturalnych w różnych lokalizacjach Łodzi. Przez dwa dni w przestrzeni kongresowej będzie można podziwiać wystawy: „U źródła. Fenomen domu kultury” i „Słownik Kultury Łódz/ludz-kiej”. Zwieńczeniem pierwszego dnia kongresu (14 maja o godzinie 19:00 w Off Piotrkowska) będzie spektakl “Kryminał Improwizowany”, organizowany przez Teatr Komedii Impro w Łodzi. Wstęp na spektakl tylko dla zarejestrowanych uczestników Kongres Kultura Miasta Regeneracyjnego, za okazaniem identyfikatora.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny z obowiązkiem wcześniejszej rejestracji.

Program i rejestracja na kongres oraz więcej informacji na temat wydarzeń towarzyszących i uczestnictwie w nich dostępne są na stronie:

https://www.regeneracjamiast.pl/