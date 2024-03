Ekologia i zrównoważony rozwój

Przyszłością transportu drogowego jest zeroemisyjność i przejście na elektryfikację. Ta zmiana jest nieunikniona i przedstawiciele branży doskonale zdają sobie z tego sprawę. Pewne postępy w tym segmencie już się dokonały, ale jak przyznają specjaliści z tej gałęzi przemysłu, wciąż istnieje kilka wyzwań dotyczących zmniejszania ilości śladu węglowego i rozwijania pełnej elektromobilności.

Tematyką równie ważną jak zeroemisyjność w transporcie jest produkcja pojazdów w takich warunkach, które są przyjazne dla środowiska naturalnego.

- W tym kontekście całkowicie uzasadniona jest decyzja polskiego rządu o przeznaczeniu 1 miliarda złotych na dofinansowanie produkcji ciężkich samochodów elektrycznych wchodzących na rynek oraz 2 miliardów złotych na rozwój infrastruktury tankowania samochodów wodorem. Te dwa przykłady pokazują, że na zeroemisyjność musimy patrzeć jak na dużą zmianę cywilizacyjną i właśnie o tych aspektach rozmawiamy na MOVE – kongresie, który na stałe wszedł do kalendarza najważniejszych imprez motoryzacyjnych w Polsce tłumaczy Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Przechodzenie na bardziej ekologiczny transport to zobowiązanie dla całej branży, w tym również dla liderów przewozów międzynarodowych w Europie. Bez doboru właściwych instrumentów i przygotowania odpowiedniej strategii, osiągnięcie pełnej zeroemisyjności będzie trudne. Potrzebne są programy wsparcia zakupu i leasingu samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym, na wodór lub biopaliwa oraz zmiana systemu opłat drogowych na korzyść tych właśnie pojazdów.

- Odpowiednia dostępność publicznych stacji ładowania i tankowania wodoru stanowi kolejny kluczowy aspekt, który ma bezpośredni wpływ na powodzenie zielonej transformacji transportu drogowego, więc w początkowej fazie rozwoju rynku konieczne jest wprowadzenie programów wsparcia budowy infrastruktury paliw alternatywnych przeznaczonej dla samochodów ciężarowych uważa Claus Wallenstein, dyrektor generalny MAN Truck & Bus Polska.

Producenci pojazdów ciężarowych muszą dostosować się do zmieniających realiów i oczekiwań dostawców towarów, którzy oczekują od transportu ciężkiego zarówno większej efektywności jak i zainteresowania zrównoważonym rozwojem. Celem tych zmian jest stworzenie warunków, w których przemieszczenie się ludzi i towarów będzie odbywało się bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w którym żyjemy oraz na lokalne społeczności.

- Scania wspiera klientów w przechodzeniu na zrównoważony transport poprzez szeroki zakres produktów, usług i rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb. Rozwiązania Scania opierają się na trzech filarach: elektryfikacja i paliwa odnawialne, efektywność energetyczna oraz inteligentny i bezpieczny transport – mówi Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scania Polska S.A. Potwierdza on, że przyszłością transportu ciężkiego jest elektryfikacja, podążając w tym kierunku firma wprowadza do swojej oferty pojazdy ciężarowe, które mają szerokie zastosowanie.

Elektryfikacja

Szczegółowe rozwiązania tego producenta poznamy podczas kwietniowego kongresu MOVE w Poznaniu, poświęconego elektromobilności. Swoją premię podczas tego wydarzenia będzie mieć ciągnik elektryczny Scania przeznaczony do transportu regionalnego. Zasięg tego pojazdu w konfiguracji osi 4x2 z sześcioma akumulatorami o mocy 624 kWh może sięgać do 350 km.

- Stałe trasy, które obejmują zaplanowane ładowanie w zajezdni lub w miejscu docelowym są najlepsze dla tego typu rozwiązań. Możliwość ładowania podczas obowiązkowego 45-minutowego odpoczynku kierowcy zwiększy zasięg operacyjny tego pojazdu – komentuje Wojciech Rowiński.

Scania Polska rozwija również pilotażowe projekty, które mają sprawić, że elektryczny transport ciężki będzie dostępny dla każdego. Firma w ostatnich latach wzbogaciła swoją ofertę pojazdów elektrycznych o hybrydy i pojazdy BEV do dystrybucji miejskiej. Scania może obecnie zaoferować klientom szerokie portfolio rozwiązań o zerowej emisji.

Efektywność i mobilność energetyczna

Szybki rozwój elektromobilności w transporcie ciężarowym zależy w dużej mierze od łatwo dostępnej publicznej sieci ładowania tych pojazdów. W tym celu TRATON GROUP, której Scania jest częścią, połączyła siły z Daimler Truck AG i Volvo Group, tworząc nowe przedsięwzięcie o nazwie Milence. Jego celem jest zbudowanie i obsługa co najmniej 1700 punktów ładowania o wysokiej wydajności dla pojazdów ciężkich w Europie do 2027 roku. To pierwszy istotny krok w kierunku zrealizowania wizji rozwoju publicznej sieci ładowania dla transportu drogowego w Europie.

W 2023 roku Milence otworzyło pierwszy punkt ładowania, przy Truck Parking Venlo w Holandii.

Kolejnymi ważnymi krokami podjętymi przez Scania Polska, na rzecz ekologicznego transportu było otwarcie fabryki montażu baterii w Södertälje, całkowita restrukturyzacja linii produkcyjnej dla seryjnej produkcji elektrycznych ciężarówek oraz budowa nowego toru testowego dla pojazdów elektrycznych i autonomicznych.

Warto podkreślić, że wszystkie pojazdy Scania z silnikami spalinowymi mogą być zasilane biopaliwami (np. biodieslem). Jest to niskoemisyjne rozwiązanie, które można szybko i łatwo wdrożyć, bez konieczności inwestycji w nową technologię. Oprócz korzyści środowiskowych, biopaliwa generują również miejsca pracy, wspierają lokalne gospodarki oraz zwiększają bezpieczeństwo energetyczne.

Ten jeden z największych producentów pojazdów ciężarowych w Europie, w swoich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju skupia się również zwiększeniu efektywności silników wysokoprężnych. Celem jest minimalizacja emisji przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i osiągów, co z kolei ma wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw transportowych.

Firma prowadzi też programy szkoleniowe i coachingi dla kierowców, które koncentrują się na promowaniu zrównoważonych praktyk prowadzenia samochodów ciężarowych. Scania Polska kilka lat temu wprowadziła na rynek nowy model pojazdu z napędem opartym na technologii Super, który zdobył uznanie w branży ciężarowej. W maju ciężarówka ta zwyciężyła w European Truck Challenge - renomowanym niemieckim teście porównawczym efektywności paliwowej dla samochodów długodystansowych.

Obecne działania Scania Polska ukierunkowane na zrównoważony transport drogowy nie są reakcją na panujące trendy, lecz stanowią aktywną postawę w kreowaniu nowych standardów. Wizja przyszłości, oparta na działaniach sprzyjających naszej planecie oraz efektywności operacyjnej, zapisuje się jako ważny krok w ewolucji branży transportowej.