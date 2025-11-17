Właśnie kwestia relacji nauki z biznesem oraz przyszłość polskich innowacji będą głównymi tematami I Narodowego Kongresu Nauka dla Biznesu, który w dniach 19-21 listopada odbędzie się w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął premier Donald Tusk, a gościem specjalnym będzie dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Jak zapowiedział wiceminister Gzik, uczestnicy kongresu m.in. zdiagnozują kwestie, które przeszkadzają we współpracy nauki i biznesu; wskażą ścieżki, którymi warto podążać oraz zastanowią się nad możliwymi zachętami prawnymi.

Wyraził nadzieję, że kongres zakończy się rekomendacjami, które mogłyby wejść na ścieżkę legislacyjną.

Prof. Gzik pytany, czy w Polsce jest kultura inwestowania w naukę, odpowiedział, że jest to proces, który się rozpędza. Jak mówił, Polska jest młodą demokracją, która bardzo dobrze wykorzystała te ostatnie 35 lat.

Dziś jednak – kontynuował prof. Gzik – nie wystarcza już „tania siła robocza”, ponieważ „innowacja musi się pojawić w znacznie szerszym wymiarze”. Wskazał, że proces ten trwa od lat 90. ubiegłego wieku i jest na coraz lepszym poziomie, czego dowodem są nakłady finansowe.

Jak podał prof. Gzik, w ciągu ostatnich dziesięciu lat kwota, która trafiła z biznesu do nauki podwoiła się. – Finansowanie nauki i rozwoju jest na poziomie około 1,5 (proc.) w relacji do PKB, z czego połowa to są środki, które płyną z biznesu; a one się podwoiły w ciągu dziesięciu lat. Wierzymy, jesteśmy przekonani, że możemy jeszcze więcej tych środków wygospodarować, może biznes zainwestować więcej i to wszystko będzie z obopólną korzyścią – podkreślił wiceminister.

Z kolei pytany o dziedziny nauki, które nie są nastawione na wdrożenia czy komercjalizację rozwiązań, wiceminister wskazał na pracę zespołową. - Dzisiaj inżynier, który potrafi coś zaprojektować i wytworzyć, potrzebuje kogoś, kto poprzez promocję, poprzez zrozumienie rynku będzie potrafił ten produkt odpowiednio jeszcze opakować i sprzedać. A więc trzeba patrzeć tak naprawdę na gospodarkę dzisiaj znacznie szerzej – mówił.

Ponadto, w ocenie prof. Gzika, „żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie pewna działalność naukowa ma szczególne zastosowanie, jest w sposób szczególny traktowana i także dofinansowywana”. Tymi obszarami są: technologie podwójnego zastosowania, ale i transformacja energetyczna, kwestie zdrowia, cyfryzacja i informatyzacja.

W trakcie I Narodowego Kongresu Nauka dla Biznesu będą poruszane m.in. tematy: jak przygotować firmę na innowacje i współpracę z nauką; innowacje w sektorze obronnym - jak zbudować synergię wojska, nauki i przemysłu w dobie rozbudowy potencjału obronnego; jak skutecznie budować konsorcja naukowo-przemysłowe.

Patronat medialny nad I Narodowym Kongresem Nauka dla Biznesu objęła Polska Agencja Prasowa oraz serwis Nauka w Polsce. Szczegóły na temat rejestracji oraz programu można znaleźć na stronie wydarzenia.