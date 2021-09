A z tym bywa różnie. W ubiegłorocznym zestawieniu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) Komisji Europejskiej Polska zajęła 23. miejsce na 28 badanych państw. I choć oznacza to awans o dwie lokaty względem poprzedniej edycji, to odległa pozycja pokazuje, że wciąż pozostaje dużo do zrobienia – choćby w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych. Według raportu brakuje w kraju ok. 50 tys. specjalistów IT czy digitalizacji produkcji. Problem z tym drugim elementem potwierdzają inne badania. Przygotowany przez Siemens Digi Index wskazał, że poziom cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych względem ubiegłego roku spadł o 0,1 pkt i wynosi 1,8 w czterostopniowej skali. Jest zatem co zmieniać.