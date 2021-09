Na to wszystko nałożą się kwestie równego traktowania. Pojawia się obawa, że powstanie grupa uprzywilejowana osób mających lepsze warunki lokalowe do wykonywania pracy zdalnej. W związku z tym nowe, trwałe akty prawne powinny regulować jej podstawowe kwestie i standardy, w tym: częstotliwość pracy zdalnej, miejsce, wyposażenie w sprzęt czy sposób rozliczania się z pracownikiem z ponoszonych przez niego wydatków, np. na media. – Z naszego badania wynika, że częstotliwość pracy zdalnej oczekiwana przez pracownika różni się w zależności od jego sytuacji życiowej. Potrzeba ta zależy też od stanowiska czy specyfiki firmy. Z kolei elastyczność miejsca pracy jest ważna, ponieważ nie każdy ma możliwości lokalowe, które umożliwiają mu pracę wyłącznie z domu, i efektywniej działa np. z kawiarni. W związku z tym stałe regulacje zwrotu kosztów mediów mogą być trudne do realizacji – mówi Artur Skiba.

Marcin Frąckowiak, radca prawny, ekspert prawa pracy BCC, przyznaje, że kodeks pracy z 1974 r. nie przystaje do realiów. Brakuje refleksji, jak zmienił się model wykonywanej pracy. – W latach 70. XX w. mieliśmy zakłady państwowe, a ludziom płacono za obecność, która trwała „od – do” bez względu na to, czy faktycznie było coś do zrobienia. Dziś strony dążą do tego, by rozliczać za efekty i jakość, a nie sam fakt siedzenia za biurkiem. Jeśli efektywność spada, pracodawca chciałby mieć możliwość motywowania zespołu. Pracownik z kolei nie chce otrzymywać jedynie podstawowego wynagrodzenia . Oczekuje, że jego sukcesy będą miały przełożenie na kwotę, która co miesiąc trafia na jego konto, w postaci premii za wynik, za uzyskaną sprzedaż, pozyskanego klienta itp. – wylicza Marcin Frąckowiak. Dodaje, że kodeks wymaga licznych zmian. Są w nim zaszłości, jak czas wolny udzielany na załatwienie spraw osobistych, np. awaryjny odbiór dziecka z przedszkola, poprzedzony pisemnym wnioskiem pracownika.

Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspertki rynku pracy Konfederacji Lewiatan, pracodawcy mierzą się dziś przede wszystkim z niedoborem pracowników zarówno w branżach technologicznych, jak i produkcyjnych. Zmiany prawne powinny więc iść w tym kierunku, by dać kadrze zarządzającej jak najszersze możliwości przyciągania ludzi i ich utrzymania. – Problem polega na tym, że trudno określić jeden profil pracownika i pod niego skroić przepisy. Gwarancja wynagrodzenia i prawa do wypoczynku to żelazne ABC. Ale co do reszty, przepisy zatrudnienia należy uelastyczniać. Na przykład w pandemii okazało się, że możemy pracować zdalnie. Z tym, że jedni odnaleźli się w tym trybie rewelacyjnie i najchętniej by z niego nie wracali, inni chcą mieć choć częściowy kontakt z biurem i wolą rozwiązania hybrydowe. Dlatego przy okazji dyskusji nad zmianami w prawie, obok regulacji dotyczącej pracy zdalnej świadczonej w sposób regularny, warto przewidzieć „pracę incydentalną”. Bo inne wymagania stawia się osobie, która pracuje z domu cztery dni w tygodniu, a inne, jeśli robi to dwa dni w miesiącu – zauważa. Dodaje, że utrudnieniem jest sytuacja, kiedy w ramach jednej firmy są osoby pracujące przy produkcji i w biurze. – To może rodzić konflikty. Bo jeśli tym drugim da się dużą dowolność w wyborze trybu pracy i jeszcze zaopatrzy np. w sprzęt komputerowy, może to zostać odebrane przez resztę jako nadmierne przywileje.