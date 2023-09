Główny przekaz tej książki Timothy’ego R. Clarka da się sprowadzić do awokado. Lub innego owocu z dużą i twardą pestką otoczoną przez miąższ. Gdzieś około strony 20 znajdziecie w „Postaw na charakter i kompetencje” nawet odpowiedni szkic.

Ten rysunek to sedno koncepcji przywództwa Clarka. Pochodzący z mormońskiego stanu Utah amerykański autor uważa, że składają się na nie dwa kluczowe elementy. Na zewnątrz jest miąższ kompetencji. To od tej strony przywódcę poznaje większość obserwatorów. To przez pryzmat kompetencji oceniają go inni – podwładni, rywale, sojusznicy. I to na rażącym braku kompetencji najłatwiej przywódcy zaprzepaścić szansę na skuteczne „wywieranie wpływu”. Co zdaniem Clarka jest (a przynajmniej powinno być) celem każdego przywództwa. Ale same kompetencje to nie wszystko. Właśnie dlatego nie wystarczy zatrudnić najlepszego eksperta od danego zagadnienia i oczekiwać, że zdziała cuda. Bo tak naprawdę liczy się zdolność przekładania swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia na rzeczywistość.

Dlaczego? To znów Clarke – najważniejsze kryje się w środku. Chodzi o twarde jądro (pestkę awokado), które jest fundamentem przywództwa. Tym zaś jest charakter. Na niego składają się cztery kluczowe elementy: uczciwość, pokora, odpowiedzialność i odwaga. Te elementy składowe należy traktować jak „słupki” służące do pomiaru siły charakteru. Jeśli wskazują niskie poziomy, to przywództwo takiej osoby będzie puste i generalnie do niczego.

W sumie przekaz Clarka jest czytelny. Marzysz o byciu dobrym liderem? Pragniesz, żeby cię wreszcie ktoś do tego zadania dopuścił, bo uważasz, że spełnisz się w nim znakomicie? Albo inaczej: chcesz dorosnąć do roli przywódcy, którą los złożył ci na barki – może nawet na wyrost i wbrew twemu temperamentowi? Lub też jeszcze inaczej: to ty musisz wybrać przywódcę, który w twoim imieniu będzie zarządzał? To dylematy, które zdarzają się w życiu bardzo często. Timothy R. Clark ma dla was radę. Postaw na charakter i kompetencje. Nie wierz w opowieści o wrodzonej charyzmie, nie ulegaj łatwemu samopocieszeniu, będąc przekonanym, że samo stanowisko albo związana z nim władza uczynią z ciebie lidera. Tylko charakter i kompetencje. Tylko tyle i aż tyle. ©Ⓟ